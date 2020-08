Facebook : des actions concrètes contre Donald Trump

Facebook a supprimé un message posté par le compte du président Donald Trump pour violation de sa politique de désinformation, a confirmé la société.

La vidéo postée était celle d’une interview de Trump dans l’émission Fox & Friends de Fox News, dans laquelle le président affirmait que les enfants sont “presque immunisés” contre le COVID-19, ce qui est faux. L’interview incluait également l’affirmation de Trump selon laquelle le COVID-19 “va disparaître”, et que son point de vue est que “les écoles devraient ouvrir” parce que “cela va disparaître comme les choses disparaissent”.

Stock market

SOARS

as

FACEBOOK AND TWITTER REMOVE VIDEO OF TRUMP FALSELY CLAIMING CHILDREN ARE “ALMOST IMMUNE” TO THE CORONAVIRUS – CBS NEWShttps://t.co/1tHOpWjJVJ

— is the stock market up (@isthestockmark1) August 6, 2020