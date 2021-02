Facebook, dans sa guerre avec l’Australie, bloque toute nouvelle dans le pays: elle ne peut être ni vue ni partagée

Il a menacé pendant un certain temps et s’est conformé: Facebook a bloqué la possibilité de voir ou de partager des nouvelles d’Australie pour les utilisateurs du pays d’Océanie. Les utilisateurs et les entreprises de médias peuvent partager des articles de presse et du contenu associé sur Facebook. Il s’agit essentiellement d’une interdiction totale de tout contenu d’actualité lié à l’Australie. Raison? Ne payez pas les médias.





Les autorités australiennes préparent un important média réglementaire qui cherche à ce que les plateformes Internet paient les médias pour partager et utiliser leurs actualités. Autrement dit, puisque Facebook fait des bénéfices parce que les utilisateurs passent du temps sur son réseau social plein de nouvelles, il devrait payer ceux qui créent ces nouvelles. Facebook n’est pas d’accord avec cela, et Google non plus.

Le projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des représentants australienne et tout indique qu’il a suffisamment de votes garantis pour gagner également au Sénat. Si tel est le cas, les plateformes Internet seront obligées de payer les médias pour le contenu.

Pas de nouvelles australiennes ou australiennes

En réponse à cette nouvelle réglementation, Facebook a commencé à faire des changements, ce qui dans ce cas signifie ne pas offrir de contenu australien aux Australiens. En fait, même les utilisateurs d’autres pays ne pourront pas partager du contenu provenant des médias australiens. Facebook décrit quatre groupes concernés:

Médias australiens: Ils ne sont pas autorisés à partager ou publier du contenu sur les pages Facebook.

Ils ne sont pas autorisés à partager ou publier du contenu sur les pages Facebook. Utilisateurs australiens: Ils ne sont pas autorisés à voir ou à partager du contenu d’actualités australiennes ou internationales.

Ils ne sont pas autorisés à voir ou à partager du contenu d’actualités australiennes ou internationales. Médias internationaux: Vos liens ne peuvent pas être vus ou partagés en Australie.

Vos liens ne peuvent pas être vus ou partagés en Australie. Utilisateurs internationaux: Ils ne sont pas autorisés à voir ni à partager les nouvelles australiennes.

Les pages Facebook des principaux journaux australiens en ce moment pic.twitter.com/TufdmreWSY – Max Chalmers (@maxchalm) 17 février 2021

L’un des arguments de Facebook pour ne pas être en faveur de cette nouvelle réglementation est le fonctionnement de sa plateforme. Il dit que si les médias publient les nouvelles sur Facebook, c’est parce que cela leur profite. Selon Facebook, contrairement à Google qui indexe automatiquement les actualités, ils sont volontairement postés sur Facebook par les médias.

Google, qui prospère également grâce au contenu médiatique, a décidé de conclure de petits accords avec des entreprises médiatiques australiennes. Par exemple, ils ont récemment conclu un accord avec News Corp. Dans d’autres régions du monde, il a également conclu des accords avec les médias.

Via | Le gardien

Plus d’informations | Salle de presse Facebook