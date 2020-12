Facebook critique la politique de confidentialité d’Apple, affirmant que «  cela limite la capacité des entreprises à diffuser des publicités personnalisées  »

The Associated Press17 déc.2020 10:19:48 IST

Facebook repousse à nouveau les nouvelles règles de confidentialité d’Apple pour ses appareils mobiles, affirmant cette fois dans des annonces dans les journaux d’une page entière que le géant des médias sociaux défend les petites entreprises. Dans les annonces diffusées Le New York Times, Le journal de Wall Street et d’autres journaux nationaux mercredi, Facebook a déclaré que les nouvelles règles d’Apple «limitent la capacité des entreprises à diffuser des publicités personnalisées et à atteindre efficacement leurs clients». «Bien que la limitation de l’utilisation des publicités personnalisées ait un impact sur les grandes entreprises comme la nôtre, ces changements seront dévastateurs pour les petites entreprises, ajoutant aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées actuellement», indique la publicité.

Apple a écarté les attaques de Facebook, affirmant que cela n’empêchait pas les gens d’être suivis s’ils le désiraient. Le principal changement est que les gens devront accorder leur permission avant que Facebook et d’autres applications puissent surveiller leurs activités en ligne.

« Nous pensons qu’il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs », a déclaré Apple. « Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées sur d’autres applications et sites Web – et ils doivent avoir le choix de l’autoriser ou non. »

Les publicités interviennent après qu’Apple a déclaré plus tôt cette semaine qu’il commencerait à préciser quels types d’informations personnelles sont collectées par les services numériques affichés dans ses magasins d’applications pour les iPhones et autres produits fabriqués par la société à la pointe de la technologie.

Apple prévoit également d’imposer un nouveau mandat qui exigera que toutes les applications iPhone obtiennent l’autorisation avant de suivre les activités d’une personne sur l’appareil. Cette surveillance est actuellement effectuée automatiquement par de nombreuses applications et obligerait les gens à se rendre au temps et à la difficulté pour bloquer le suivi dans les paramètres de chaque application. Apple dit qu’il évincera les applications de ses magasins si elles essaient de contourner la nouvelle règle anti-pistage lorsqu’elle entrera en vigueur l’année prochaine.

Dans de nombreux cas, les données collectées par les applications sont utilisées pour vendre des publicités ciblées sur les intérêts et l’emplacement d’une personne en particulier, en particulier si leurs services sont offerts gratuitement.

Apple a annoncé que les changements étaient à venir il y a six mois dans le cadre d’un effort visant à aider ses clients à mieux comprendre comment les applications surveillent leurs habitudes, leurs goûts et leur localisation. À l’époque, Facebook se plaignait que les changements nuiraient à la capacité des entreprises à personnaliser les publicités.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂