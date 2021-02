Facebook construit une montre intelligente avec des fonctionnalités de santé pour affronter l’Apple Watch

15 févr.2021 14:33:12 IST

Facebook travaillerait sur une montre intelligente qui pourrait être un candidat potentiel à l’Apple Watch. La prochaine smartwatch Facebook permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages via des services tels que WhatsApp, Instagram, Messenger et offrir des fonctionnalités de santé et de remise en forme, selon un rapport par Le bord. Avec la nouvelle montre intelligente, la société rejoindra son écosystème matériel en pleine croissance qui comprend des casques de réalité virtuelle, des lunettes intelligentes de réalité augmentée (RA) à venir et des appareils d’appel vidéo.

En septembre 2020, Facebook a également annoncé un partenariat avec Ray-Ban pour de nouvelles lunettes intelligentes qui pourraient faire leur chemin cette année avec une initiative distincte de recherche en réalité augmentée connue sous le nom de Projet Aria.

Un autre un rapport par L’information, Facebook travaille sur une smartwatch basée sur Android, mais on ne sait pas si la smartwatch fonctionnerait sur le système d’exploitation Wear de Google. Le rapport suggère également que la montre offrirait une connectivité cellulaire afin que les utilisateurs ne comptent pas sur la connectivité des smartphones pour les utilisateurs. Il a également été rapporté que Facebook développerait son propre système d’exploitation qui alimenterait ses appareils portables à l’avenir.

La smartwatch fera partie de l’écosystème matériel de l’entreprise qui comprend les casques de réalité virtuelle Oculus et une série d’appareils d’appel vidéo appelés Portal, qui comprend Portal TV, Portal +, Portal et Portal Mini.

Facebook pourrait lancer la smartwatch l’année prochaine, ce qui l’aiderait à marquer son entrée sur le marché dominé par Huawei et Apple.

En 2019, Facebook avait acquis la start-up d’interface neuronale CTRL-Labs, spécialisée dans la construction de mécanismes d’entrée sans fil comprenant des appareils capables de transmettre des signaux électriques du cerveau à des appareils informatiques sans avoir besoin d’un écran tactile ou de boutons physiques pour les entrées. Compte tenu de la propriété intellectuelle de la technologie, il sera probable que Facebook construise cette fonctionnalité dans les futures lunettes intelligentes, smartwatches ou futurs casques Oculus.

.

