Dans le cadre d’un changement de marque majeur, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que son entreprise changeait de nom pour devenir Meta. Il a fait cette annonce jeudi 28 octobre, mettant fin aux rumeurs sur le rebranding du géant des réseaux sociaux.

« À partir de maintenant, nous allons être le métaverse d’abord, pas Facebook d’abord », a déclaré Zuckerberg lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise, ajoutant que la marque de l’entreprise « est si étroitement liée à un produit qu’elle ne peut pas tout représenter. nous faisons aujourd’hui, sans parler de l’avenir »,

Pendant ce temps, dans le cadre du changement de marque, Facebook et ses applications, notamment Instagram, Messenger et WhatsApp, conserveront leurs noms. Ils seront également conservés dans une division distincte de Facebook Reality Labs, où les produits de réalité virtuelle de l’entreprise sont stockés. Cela signifie que l’application de médias sociaux continuera à être connue sous le nom de Facebook, mais la marque sera supprimée de WhatsApp et Instagram et d’autres endroits.

Désormais, toutes ces applications vivront sous la marque « Meta », Facebook n’étant qu’une de ces nombreuses applications différentes.

De plus, la nouvelle du changement de nom survient alors que Facebook essaie de se protéger de l’une de ses pires catastrophes, tout en se dirigeant vers ses ambitions pour la réalité virtuelle « métavers » que le géant de la technologie considère comme la prochaine étape vers l’avenir. Alors que sa vision s’étend aux espaces virtuels où les utilisateurs des médias sociaux interagissent via des avatars numériques, la société a confirmé qu’elle ne modifiait pas sa structure d’entreprise.

Quelques minutes après l’annonce de Facebook, un torrent de commentaires hilarants a commencé sur Twitter, en particulier de la part des entreprises, des personnes et même du géant des médias sociaux Twitter. S’appuyant sur leur pseudo sur les réseaux sociaux, Twitter s’est moqué de Facebook changement de nom en Meta.

le seul #META nous reconnaissons que c’est : https://t.co/HalSMZt8L5 – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 28 octobre 2021

Même la chaîne de hamburgers américaine Wendy’s plaisanté à propos de l’annonce, en disant « Changement de nom pour Viande ». De plus, le nouveau compte Twitter de Meta, qui a déjà accumulé 13,5 millions d’abonnés, a répondu à la phrase de Wendy : « Ravi de te manger, @Wendys. »

Changer de nom pour Viande – Viande (@Wendys) 28 octobre 2021

Vérifiez quelques-unes des autres réactions ici :

Certaines personnes pensaient que le nouveau nom sonnait comme une drogue.

Comment pouvez-vous dire à quelqu’un que vous êtes sur Meta. On dirait une drogue. – Francine Polsky Jewett (@careaware) 28 octobre 2021

D’autres utilisateurs ont trouvé beaucoup à plaisanter sur le nouveau nom et ont même semblé ennuyés par le changement de marque.

Q : Pourquoi Facebook a-t-il choisi « Meta » ?

A : « Meh » a été pris — maxgoff (@maxgoff) 28 octobre 2021

Certains utilisateurs ont plaisanté en disant que les personnes discutant du changement de nom de Facebook sur Twitter étaient en soi une « méta ».

Tout le monde qui publie sur Facebook sur Twitter est très… méta – John Rush 🐶🌱 (@JohnRush32) 28 octobre 2021

« Meta » a été un mot et un concept utile. ça va me manquer. – James Gleick (@JamesGleick) 29 octobre 2021

