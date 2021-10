21 octobre 2021 09:36:56 IST

Facebook pourrait bientôt avoir un nouveau nom, comme l’a laissé entendre une source anonyme proche du dossier. Le changement de marque pourrait être annoncé avant l’événement annuel Connect de la société prévu pour le 28 octobre de cette année.

Il est suggéré que le but de donner une nouvelle identité à Facebook est que les gens le reconnaissent comme quelque chose de plus qu’une simple plate-forme de médias sociaux. Cette étape fera de l’application Facebook l’un des nombreux produits de la société mère. Les autres produits comprennent Instagram, WhatsApp, Oculus, et plus.

Le changement de marque devrait également révéler ce que la société de médias sociaux réserve à ses utilisateurs pour l’avenir. Ces changements peuvent inclure le fonctionnement de ses différentes applications.

Cependant, Facebook n’a pas commenté la question. Le géant des médias sociaux a caché tous les détails, même le nouveau nom. Bien que la spéculation suggère que le nom pourrait être lié à Horizon, qui est le produit VR inédit de Facebook. Le nom du produit VR a récemment été modifié en Horizon Worlds.

Il y a des chances que Zuckerberg annonce le changement bientôt et le détaille lors du prochain événement Connect ce mois-ci.

Pour les non-initiés, le changement avait déjà été évoqué en juillet. Mark Zuckerberg, dans une déclaration à Le bord, a déclaré que la société « passera effectivement à une société métaverse » à partir d’une société de médias sociaux.

Facebook a travaillé à plein régime sur le nouveau « métaverse ». Une équipe dédiée a été constituée et a même annoncé que son responsable AR et VR, Andrew Bosworth, serait bientôt promu au poste de directeur de la technologie.

Le fondateur et PDG de Facebook a déclaré que le métaverse serait son principal objectif et « va être une grande partie du prochain chapitre sur la façon dont Internet évolue après l’Internet mobile. Et je pense que ce sera le prochain grand chapitre pour notre entreprise aussi, doublant vraiment dans ce domaine.

Le changement de nom de l’entreprise survient également dans la foulée d’un ancien dénonciateur employé de Facebook qui a reproché à l’entreprise de donner la priorité aux bénéfices plutôt qu’à la police des discours de haine et de la désinformation.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂