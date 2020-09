Facebook, arrêt des annonces électorales dans les jours précédant les élections américaines: “Risque de troubles”

Dans la semaine précédant les élections américaines de novembre sur Facebook aucune nouvelle annonce politique ne peut être publiée, pour éviter que la plateforme ne soit utilisée pour influencer les élections en propageant de fausses nouvelles que le système inhérent au réseau social ne pouvait pas s’arrêter à temps avant l’ouverture des urnes. Les médias sociaux l’ont annoncé dans ces heures, ajoutant également que les pages du portail seront scannées pour supprimer des messages et des interventions qui diffusent de fausses informations afin de décourager le vote.

Les raisons de l’interdiction

La consultation de Mardi 3 novembre arrive à un moment difficile pour les États-Unis. Le pays est touché par des émeutes pour les droits civiques et dévasté par une pandémie mondiale et les citoyens sont plus polarisés que jamais sur le choix du nouveau président. Ces dernières semaines, l’actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, a également tenté de délégitimer le vote par courrier derrière l’accusant d’être un véhicule de fraude électorale. C’est dans ce scénario que s’insèrent les mesures adoptées par Facebook.

“Risque d’émeutes”

Dans une note aux employés, le chef d’entreprise Mark Zuckerberg a admis qu’il craignait qu ‘«avec une nation si divisée et des résultats qui pourraient prendre des jours voire des semaines à être confirmés, le risque d’émeutes ou d’émeutes dans le pays puisse se produire. être plus grand “. La référence est justement à la pratique du vote par correspondance, qui ne représentera jamais une composante fondamentale du total comme cette année: avec un pandémie en cours après tout, il est légitime qu’une partie de la population ait peur d’aller physiquement aux urnes.

Le nœud du vote par correspondance

Cependant, l’augmentation en termes absolus du nombre de suffrages exprimés par la poste risque de poser des problèmes à deux niveaux. La première est que le comptage aura inévitablement lieu dans des temps plus longs, et selon certains observateurs le comptage pourrait être prolongé en plus de celle des votes exprimés dans l’isoloir. Le deuxième problème vient précisément du fait que le président Trump a déjà pointé du doigt cette pratique l’accusant de favoriser l’opposant démocrate Joe Biden.

Mesures contre ceux qui déclarent la victoire à l’avance

Il est facile à ce stade de prédire que le social pourrait être rempli de déclarations et de contre-déclarations avant que tous les votes aient été comptés: une situation qui pourrait activer les tensions déjà difficile à contrôler entre les deux électorats. Facebook va donc imposer un blocage total des nouvelles publicités électorales à partir de la dernière semaine d’octobre, alors que celles déjà achetées continueront à apparaître sur les pages sociales. Si alors “l’un des candidats ou partis tente de déclarer la victoire avant l’arrivée des résultats définitifs, le message en question sera marqué d’un avis qui renvoie les téléspectateurs aux résultats officiels publiés par l’agence Reuters”.