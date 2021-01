Facebook appelle en interne à un «grand changement» de la vie privée comme celui que Microsoft a fait dans les années 2000 avec la sécurité

Quelque chose change sur Facebook. Au-delà des promesses d’amélioration de la confidentialité, qui font toujours partie de leur stratégie marketing, d’importantes voix critiques internes commencent à émerger sur le réseau social. Fin décembre, Andrew Bosworth, VP de Facebook de la division réalité virtuelle et augmentée, envoyé une lettre interne avec un message fort sur la confidentialité.

«La façon dont nous opérons depuis si longtemps ne représente plus la meilleure façon de servir ceux qui utilisent nos produits», explique le responsable Facebook, reconnu pour être l’une des voix les plus entendues au sein de l’entreprise, après plusieurs lettres similaires qui ont marqué la culture interne et 15 ans de travail pour Zuckerberg.

Facebook cherche une révolution culturelle interne similaire à celle de Microsoft

La lettre interne, dévoilée par Big Technology, montre comment le manager Facebook demande prioriser la confidentialité, même au détriment de l’expérience utilisateur: « le sentiment général a clairement changé au point que les gens sont prêts à faire des sacrifices sur la qualité des produits. »

Des exemples et des cas de Facebook avec confidentialité sont bien connus et sont énumérés dans la lettre. Des témoignages que Zuckerberg a dû faire devant le Sénat américain, aux procès de plusieurs millions de dollars de la FTC. Et cela ne semble pas être quelque chose qui va changer dans les prochaines années, du moins compte tenu de l’opinion belliqueuse de Joe Biden sur Facebook.

Le combat que Facebook propose en interne est équivalent à celui que Microsoft a mené dans les années 2000 avec des problèmes de sécurité. Une bataille pour la vie privée qui « Cela ne sera efficace que dans la mesure où nous cesserons de les combattre au niveau culturel »dit Bosworth. Le paragraphe suivant de la lettre définit bien la position que Facebook devrait prendre:

« Au lieu d’imaginer un produit et de le découper pour se conformer aux normes modernes de confidentialité et de sécurité des données, nous partirons du principe que nous ne pouvons pas collecter, utiliser ou stocker des données. Il nous incombe de démontrer pourquoi certaines données sont vraiment nécessaires pour que le produit fonctionne. «

Cela fait deux ans que Mark Zuckerberg a exprimé sa promesse.

L’exemple de Microsoft dans les années 2000, cité dans la lettre, sert à nous donner une idée de l’état actuel de l’entreprise. Ils ont passé tellement de temps à travailler avec nos données qu’il est difficile de concevoir une entreprise différente.

Bosworth explique que les utilisateurs ne faisaient pas confiance à Microsoft à cause de virus. Mais Microsoft a réussi à revenir et c’est aujourd’hui l’une des sociétés de logiciels les plus fiables au monde.

«Je pense que c’est un modèle pour nous sur Facebook. Nous devons devenir le leader incontesté de la fourniture de logiciels respectueux de la vie privée», explique le gérant.

Récemment, Facebook a dû reporter les nouvelles conditions de confidentialité de WhatsApp en raison de la controverse générée. En 2019, lors de la conférence annuelle Facebook F8, Zuckerberg a déclaré sur scène que «l’avenir est privé». Nous attendons toujours cet avenir.

Image | Joshua Hoehne