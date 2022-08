Facebook annonce la fin d’une de ses applications les plus prometteuses

in

Adieu l’appli Facebook Gaming : Meta a décidé de mettre fin à l’application mobile de sa plateforme de streaming de jeux

Il promettait de devenir l’alternative parfaite à Twitch et YouTube, mais, finalement, Meta s’est heurté à la réalité et a décidé de mettre fin à Application de jeu Facebook autonome pour Androïd et iOS.

La fermeture a été annoncée par l’entreprise elle-même par le biais d’avis envoyés aux utilisateurs, confirmant que, à compter du mois d’octobreFacebook Gaming ne sera plus disponible en tant qu’application indépendante et deviendra une section de plus au sein du principal réseau social de Meta.

C’est un peu fini deux ans depuis le lancement de Facebook Gaming en 2020. Ce sera le jour 28 octobre lorsque l’application cesse de fonctionner, et avertir les utilisateurs de la possibilité de accéder à l’onglet Facebook Gaming intégré à Facebook pour que vous puissiez continuer à voir le contenu de vos créateurs préférés.

Deux ans après son lancement, l’application Facebook Gaming va dire au revoir

Facebook Gaming est né comme un alternative pour Twitch et YouTubevisant à donner aux utilisateurs la possibilité de consommer du contenu lié aux jeux vidéo de vos créateurs préférés. La plate-forme a reçu de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, et bien que la réception des utilisateurs ait tendance à être positive, il n’en va pas de même avec l’application indépendante de Facebook Gaming que Meta propose depuis 2020.

Pour cette raison, et dans le but de faire des économies Au cours de ce qui, selon Zuckerberg, est l’un des plus difficiles de l’histoire de l’entreprise, Meta a décidé mettre fin une fois pour toutes avec l’application Facebook Gaming.

Malgré cela, Meta encourage les utilisateurs à suivre utiliser votre plateforme de jeu via l’onglet Gaming de l’application Facebook, où il sera toujours possible de visualiser le contenu diffusé en direct par les créateurs.

