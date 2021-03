Facebook ajoutera des informations vérifiées à toutes les publications sur les vaccins

Les réseaux sociaux et les plateformes de partage mènent depuis un certain temps déjà une lutte contre la désinformation qui semble pourtant de plus en plus souvent vaine. La campagne de vaccination qui devra endiguer l’impact du coronavirus dans le monde est quelque chose de jamais affronté auparavant, un effort qui ne doit absolument pas rester en vain. Pour ça Facebook a décidé d’élargir sa stratégie de reportage de fausses informations circulant sur les vaccins anti Covid arrivant à marquer tout le contenu publiés sur le réseau social qui font allusion au sujet avec des liens vers des informations fiables.

Étiquettes sous tous les postes de vaccination

Jusqu’à présent, les tentatives de modération sur Facebook visaient uniquement les publications contenant de fausses allégations sur les vaccins, mais maintenant que les préparations deviennent disponibles partout dans le monde, le réseau social a décidé qu’il valait la peine de placer une notification sous chaque contenu qui parle. à propos de la question sensible – pendant que l’action normale d’élimination de la désinformation se poursuit sans interruption. Le but est double: d’une part réitérer quelles sont les positions officielles la communauté scientifique et l’OMS sans risquer que certaines fausses nouvelles échappent au contrôle d’autre part, profitez de l’opportunité d’offrir aux utilisateurs des informations complémentaires sur le sujet, y compris où et comment prendre rendez-vous pour votre dose.

Le centre d’information arrive sur Instagram

Le groupe se dresse coordination avec les pays dans lequel il est actif de remplir des sections spécifiques à cet égard, qui seront visibles avec celles déjà disponibles dans le centre d’information sur Covid-19 mis en place depuis un certain temps à cette adresse, dans de nombreuses langues et avec des informations personnalisées pour chaque pays. Le portail est également sur le point de faire ses débuts sur Instagram, avec des autocollants dédiés que les utilisateurs pourront apposer dans les histoires.

