Facebook achète la start-up de service client Kustomer pour 1 milliard de dollars

Kustomer aide ses utilisateurs à automatiser et à aligner tous les problèmes liés au support client en un seul flux.

Facebook fait l’acquisition d’une startup de cinq ans, Kustomer. Il s’agit d’une startup basée à New York cofondée en 2015 par le PDG Brad Birnbaum et Jeremy Suriel. Les deux sont d’anciens employés d’Airtime, AOL et d’anciens propriétaires de la startup Salesforce. La société crée une plate-forme permettant aux entreprises de gérer le service client via des applications de médias sociaux telles que Facebook Messenger et Instagram. La startup aide ses utilisateurs à automatiser et à aligner tous les problèmes liés au support client en un seul flux. Tel que rapporté par le journal Wall Street, Facebook va acquérir Kustomer pour 1 milliard de dollars.

Au cours du dernier trimestre financier, Kustomer a levé environ 174 millions de dollars de financement privé auprès des investisseurs Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures et Social Leverage. Selon Pitchbook, La dernière évaluation de Kustomer est de 710 millions de dollars.

Facebook s’est récemment lancé dans toutes les formes de commerce électronique. Ils ont investi et créé un certain nombre de fonctionnalités qui permettent aux entreprises de se lancer dans les médias sociaux de manière transparente. Récemment, Instagram, propriété de Facebook, a annoncé une fonctionnalité permettant aux gens de commander de la nourriture dans l’application elle-même. Parallèlement à cela, la gestion des cartes-cadeaux a également été intégrée de manière transparente aux plateformes de médias sociaux.

(Lire aussi: Salesforce.com achète le service de discussion en ligne Slack pour 27,7 milliards de dollars)

Plus tôt cette année, Facebook a lancé Shops, un service qui permet aux entreprises d’afficher et de vendre des produits. Selon le directeur de l’exploitation de WhatsApp Matt Idema et le vice-président des produits commerciaux de Facebook, Dan Levy, près de 175 millions de personnes contactent quotidiennement des entreprises via WhatsApp. Avec l’aide de Kustomer, Facebook pourra intégrer un canal unique de service client sur l’ensemble de ses plateformes de commerce électronique.

