Facebook a supprimé 26,9 millions de contenus de discours haineux au cours du trimestre de décembre 2020

Facebook a révélé qu’il avait pris des mesures contre 26,9 millions de contenus pour discours de haine au cours du trimestre de décembre 2020, et la prévalence de ce contenu sur la plate-forme est tombée à 7-8 vues pour 10000 vues de contenu dans le monde. Facebook, qui compte 1,84 milliard d’utilisateurs quotidiens dans le monde, a été critiqué par le passé pour sa gestion des discours de haine sur la plate-forme en France qui fait partie de ses plus grands marchés. « Ce trimestre, la prévalence des discours de haine est passée de 0,10-0,11% à 0,07-0,08%, soit 7 à 8 vues de discours de haine pour 10 000 vues de contenu », a déclaré le vice-président de Facebook Integrity Guy Rosen dans un article de blog.

Il a ajouté que la prévalence du contenu violent et graphique a également chuté de 0,07% à 0,05% et que le contenu de la nudité pour adultes est passé de 0,05-0,06% à 0,03-0,04%.

Rosen a expliqué que les améliorations des taux de prévalence sont principalement dues aux changements apportés pour réduire le contenu problématique dans le fil d’actualité.

« Chaque publication est classée par des processus qui prennent en compte une combinaison de signaux d’intégrité, tels que la probabilité qu’un élément de contenu enfreigne nos politiques, ainsi que les signaux que nous recevons des personnes, tels que des enquêtes ou des actions qu’ils entreprennent sur notre comme cacher ou signaler des messages », a-t-il déclaré.

Le taux proactif de Facebook – le pourcentage de contenu traité avant qu’un utilisateur ne le signale – pour l’intimidation et le harcèlement est passé de 26% en septembre à 49% en décembre sur Facebook et de 55% à 80% sur Instagram, a-t-il ajouté. .

« Sur Facebook au quatrième trimestre, nous avons pris des mesures contre 6,4 millions de contenus haineux organisés, contre 4 millions au troisième trimestre … 26,9 millions d’éléments de contenu de discours haineux, contre 22,1 millions au troisième trimestre … », a-t-il noté.

Sur Instagram, des mesures ont été prises sur 308000 contenus haineux organisés au cours du trimestre de décembre 2020 (contre 224000 au trimestre septembre) et 6,6 millions de contenus de discours haineux (contre 6,5 millions au trimestre précédent).

Cette année, nous prévoyons de partager des métriques supplémentaires sur Instagram et d’ajouter de nouvelles catégories de politiques sur Facebook. Nous travaillons également à rendre nos données d’application plus faciles à comprendre pour les gens en rendant ces rapports plus interactifs », a déclaré Rosen.

L’objectif est de diriger l’industrie de la technologie en matière de transparence, et Facebook continue de partager davantage de mesures d’application dans le cadre de cet effort, a-t-il ajouté.

« Nous continuerons à tirer parti de ces progrès et à améliorer notre technologie et nos efforts de mise en application pour empêcher les contenus préjudiciables de nos applications », a-t-il déclaré.

