Facebook a fermé deux pages d’associations italiennes no-vax

Il y a quelques semaines Facebook avait anticipé l’intention de prendre plus au sérieux la menace de désinformation et de fake news en relation avec les vaccins anti Covid-19. Ces jours-ci, cependant, la répression annoncée à la fin de l’année dernière a également ses premiers effets en Italie: deux importants pages no-vax en fait, ils étaient du cru récemment fermé et sont actuellement inaccessibles au sein du réseau social.

Violations de la réglementation

Cela a été signalé par les responsables de l’une des pages supprimées, c’est-à-dire Comilva – Coordination du Mouvement italien pour la liberté de vaccination. Sur le site de l’organisation à but non lucratif, nous lisons que la page Facebook associée a enfreint le règlement à plusieurs reprises du réseau social, et en particulier nous parlons de plus d’articles qui «ne satisfont pas aux normes de désinformation qui pourraient provoquer des violences physiques». La citation fait référence aux raisons fournies par Facebook pour la suppression des articles individuels, et correspond à la formule que le réseau social utilise depuis des mois dans la lutte contre la désinformation liée à Covid-19.

Des règles plus restrictives

Dès les premières semaines suivant le déclenchement de la pandémie, la plateforme a dû contrer la propagation des fausses nouvelles les plus variées sur les prétendus remèdes maison anti Covid, l’inefficacité des masques et la non-existence de la maladie; à partir de décembre les modérateurs ont élargi la politique de suppression de messages considéré comme dangereux pour la santé publie des « fausses nouvelles sur les vaccins qui ont déjà été largement démenties par les experts et qui incluent des allégations sur la sécurité, l’efficacité, le contenu et les effets secondaires ».

C’est dans ces violations que se sont probablement rencontrés les articles publiés par Comilva, puisque les contenus relancés sur la page faisaient souvent référence à des articles publiés sur le même site de l’association à but non lucratif qui remettre en question certains aspects du vaccin listé dans le règlement Facebook. Dans l’annonce de décembre, les médias sociaux ont admis la possibilité que certaines décisions puissent être erronées, car elles sont basées sur le travail d’employés qui travaillent à domicile et sur des algorithmes; d’autre part, afin que des pages comme celle de Comilva soient fermées pour les violations constatées ils doivent être multiples et répétés.

Les réactions

Alors que les avocats de Comilva ont déjà annoncé que ils feront appel contre la décision prise par Facebook (utilisant probablement les outils mis à disposition par le même réseau social pour faire appel aux choix des modérateurs), la nouvelle a plutôt été accueillie avec satisfaction par le virologue Roberto Burioni, qui a toujours été actif contre les activités en ligne no-vax.