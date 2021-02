Facebook à BAN revendique des vaccins contre le Covid-19 «  artificiel  » et «  dangereux  » alors qu’il lance une campagne électorale pour promouvoir la vaccination

Facebook élargit la liste des allégations « fausses » et « démystifiées » concernant le coronavirus et les vaccins qui justifieront l’interdiction de la plate-forme, tout en lançant la plus grande campagne de vaccination « faisant autorité » au monde.

Dans le cadre de la politique « Normes communautaires », les postes « Revendications démystifiées » que Covid-19 est «Artificiel ou fabriqué», ou que les vaccins sont inefficaces, dangereux, dangereux ou causent l’autisme seront supprimés à partir de lundi, a annoncé le vice-président de l’intégrité Guy Rosen sur le blog Facebook.

La nouvelle politique a été mise en œuvre à la suite de consultations avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres, et aidera Facebook «Continuer à prendre des mesures agressives contre la désinformation» à propos de Covid-19 et des vaccins, a ajouté Rosen.

Même s’ils ne violent aucune des politiques énumérées, les publications sur Covid-19 ou les vaccins seront toujours soumises à examen par « Vérificateurs de faits tiers » et étiqueté et « Rétrogradé » si évalué faux.

Pendant ce temps, le responsable de la santé de la société, Kang-Xing Jin, a annoncé que Facebook – avec Instagram et WhatsApp, dont il est propriétaire – sera « Mener la plus grande campagne mondiale pour promouvoir des informations faisant autorité sur [Covid-19] vaccins. »

En plus de « En intensifiant nos efforts pour supprimer les fausses allégations », Facebook accorde 120 millions de dollars en crédits publicitaires aux ministères de la santé, aux ONG et aux agences des Nations Unies pour envoyer des informations sur les vaccins et la santé à «Des milliards de personnes dans le monde,« Et fournir des données «Pour éclairer l’administration efficace des vaccins et les efforts éducatifs pour instaurer la confiance» sur les vaccins.

Le géant des médias sociaux aidera également les gens «Trouvez où et quand ils peuvent se faire vacciner – comme nous avons aidé les gens à trouver des informations sur la façon de voter pendant les élections.»

Se vanter de supprimer « Plus de 12 millions de contenus » qui contenait « Des informations erronées qui pourraient entraîner des blessures physiques imminentes, » et a réussi à convaincre des millions de personnes à travers le monde de porter des masques, a déclaré Jin, l’objectif de l’entreprise en 20201 est de renforcer la confiance dans les vaccins utilisant le même « Informations et meilleures pratiques. »

Aux États-Unis, Facebook s’associera à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pour atteindre « Communautés amérindiennes, communautés noires et communautés Latinx » et utilise « Contenu scientifique et factuel qui répond aux questions et préoccupations » ils pourraient avoir sur les vaccins.

Des scientifiques de l’OMS se trouvent actuellement à Wuhan, en Chine – où le virus a été détecté pour la première fois en décembre 2019 – pour essayer d’établir comment il en est venu à infecter les humains. Le cousin le plus proche du virus SARS-CoV-2 a été trouvé en 2013, parmi des chauves-souris fer à cheval dans la province chinoise du Yunnan, à environ 1 200 km.

