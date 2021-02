Face / Off Remake Lures dans Godzilla Vs. Adam Wingard, directeur de Kong

The Face / Off Reboot vient de faire un grand pas en avant. Paramount Pictures poursuit le projet et ils ont fait appel à Adam Wingard (Godzilla contre Kong, Blair sorcière) à diriger. Le projet a initialement vu le jour en septembre 2019 et se réunit depuis lors dans les coulisses. Maintenant, Wingard a été chargé de réinventer le classique de l’action des années 90 pour le public moderne.

Selon plusieurs rapports, Adam Wingard devrait diriger et co-écrire le scénario du Face / Off refaire. Wingard travaillera avec son collaborateur fréquent, Simon Barrett, sur le scénario. On dit que les deux partiront de zéro. Oren Uziel (Le paradoxe de Cloverfield, 22 rue Jump) avait déjà été joint. Il semble que le travail qu’il a effectué ne sera pas utilisé par les cinéastes entrants. Neal Moritz devrait produire avec David Permut à bord en tant que producteur exécutif.

Adam Wingard est connu pour avoir réalisé des films d’horreur tels que Vous êtes le prochain et 2016 Blair sorcière, la suite surprise de Le projet Blair Witch. Wingard a également travaillé sur la série d’anthologies d’horreur V / H / S, contribuant aux segments des deux premiers films. Wingard est entré plus récemment dans le domaine des budgets plus élevés, après avoir abordé Menace de mort pour Netflix et, plus récemment, Godzilla contre Kong pour Warner Bros.et Legendary Pictures. Le prochain blockbuster de la taille d’un monstre sortira en salles et sur HBO Max à la fin du mois de mars. Simon Barrett a travaillé avec Wingard sur plusieurs de ces projets, ainsi que L’invité et le prochain J’ai vu le diable.

Face / Off a été réalisé par John Woo. Sorti en 1997, il mettait en vedette Nicolas Cage et John Travolta dans les rôles principaux. Il se concentre sur le terroriste Castor Troy (Nicolas Cage) et l’agent du FBI Sean Archer (John Travolta). Archer est obsédé par l’idée de traduire Troy en justice, car l’homme a tué son fils il y a des années. Troy est gravement blessé et Archer subit une intervention chirurgicale pour enlever son visage et le remplacer par celui de Troy. Ensuite, Archer essaie d’utiliser ce déguisement pour extraire des informations sur une bombe du frère de Troy. Troy se réveille d’un coma et force le médecin qui a pratiqué l’opération à lui donner le visage d’Archer. Les deux se retrouvent en désaccord, marchant dans la peau de l’autre, Troy essayant de reprendre la vie d’Archer pour de bon.

Le film s’est avéré être un énorme succès, gagnant 246 millions de dollars dans le monde contre un budget annoncé de 80 millions de dollars. De plus, malgré ses prémisses déraisonnables, il détient un taux d’approbation de 92% sur les tomates pourries. Il n’y a pas encore de mot sur qui assumera les rôles principaux cette fois-ci. Hugh Jackman, un peu en plaisantant, a exprimé son intérêt à faire le film avec Ryan Reynolds. On ne sait pas non plus à quel moment le studio a l’intention de commencer la production. Bien que cela semble être à un stade relativement précoce, car Adam Wingard et Simon Barrett partent de zéro sur le scénario. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Face / Off