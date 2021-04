Face / Off 2 peut être le prochain pour Godzilla Vs. Le réalisateur de Kong, Sean Archer et Castor Troy reviendront

Le blockbuster d’action du cinéaste John Woo en 1997 Face / Off est devenu un classique culte ces derniers temps. L’histoire du film d’un flic et d’un criminel, Sean Archer et Castor Troy échangeant leurs identités en échangeant chirurgicalement leurs visages est souvent citée comme l’une des prémisses les plus bizarres de l’histoire d’Hollywood. Avec le prochain Face / Off 2 étant dirigé par Adam Wingard, attendez-vous à ce que l’action soit relancée d’un cran. Mais l’histoire tournera toujours autour de la vie personnelle de Sean et Castor, comme Wingard l’a récemment confirmé à Deadline.

«Je vais faire la prochaine chose disponible, rapidement. Peut-être que c’est Face / Off 2. Quand je regarde Face / Off, certaines personnes ont dit que si vous allez suivre ce film, il s’agit de l’opération, une science. fi gimmick. Pour moi, c’est maintenant ce que c’est. Cela en fait partie et c’est ce qui le rend si unique et amusant. Mais l’histoire porte vraiment sur les personnages. Sean Archer et Castor Troy. Le film fait suite à leur histoire, et ce qu’elle implique. »

Alors que le but de la science-fiction est d’imaginer de nouvelles technologies sans se soucier de leur base en fait, la technologie d’échange de visage de Face / Off est souvent critiqué pour avoir pris trop de libertés avec le fonctionnement du corps humain. Après tout, porter le visage de quelqu’un d’autre ne changera pas votre voix ou votre type de corps pour imiter la leur. Dans une précédente interview avec UPROXX, Adam Wingard avait laissé entendre qu’une tentative serait faite cette fois-ci pour aborder les mécanismes de l’échange de visage d’une manière plus convaincante.

« Il y a toujours deux façons d’aborder ce genre de choses … Nous essayons d’aborder cela dans ce film, parce que c’est aussi plus de 20 ans plus tard depuis le premier film. Donc, la technologie en termes de quoi dans Face / Off Le monde qu’ils peuvent faire a progressé, et ce genre de choses. Nous essayons donc de nous assurer que lorsque les choses se présentent, nous vérifions ces cases et nous nous assurons que cela est réglé. Mais en fin de compte, c’est comme. .. Ouais, c’est tout ce que je vais dire à ce sujet, parce que c’est une des choses. Je ne veux rien donner de trop, trop tôt. «

Bien sûr, ce que le public attend finalement d’un film comme Face / Off est un moment amusant dans le théâtre, plutôt que de s’enliser dans la logique interne de l’histoire. À cette fin, les performances des acteurs principaux affecteront probablement la réception à la Face / Off suite plus que la façon dont ils choisissent de présenter le processus d’échange de visage.

Il reste à voir si Travolta et Cage en tant que Sean Archer et Castor Troy seront les principaux protagonistes du prochain film, ou si de nouveaux rôles plus jeunes seront utilisés à leur place. Une chose qui manquera sans aucun doute aux fans de l’original sera la main habile et expérimentée de John Woo dans le fauteuil du réalisateur, ce qui était une raison importante du succès commercial de l’original. Face / Off. La première citation du réalisateur vient de Deadline, tandis que la deuxième citation vient d’Uproxx.

Sujets: Face / Off