Face / Off 2 corrigera le trou de tracé d’échange de corps qui tourmentait Original Action Classic

Quand il s’agit de films de divertissement pop-corn qui vous obligent à éteindre votre cerveau pour en profiter, 1997 Face / Off avec Nicolas Cage et John Travolta est l’un des exemples les plus notoires du groupe. Malgré le statut culte du film, les fans ont longtemps remis en question la logique de son histoire, qui implique que les deux personnages principaux échangent leur peau du visage, ce qui change également suffisamment bien leur voix et leur type de corps pour tromper leurs familles.

Godzilla contre Kong le réalisateur Adam Wingard, qui dirigera Face / Off 2, a laissé entendre dans une interview avec UPROXX que la technologie d’échange de visage sera beaucoup plus crédible cette fois-ci.

« Il y a toujours deux façons d’aborder ce genre de choses … Nous essayons d’aborder cela dans ce film, parce que c’est aussi plus de 20 ans plus tard depuis le premier film. Donc, la technologie en termes de quoi dans Face / Off Le monde qu’ils peuvent faire a progressé, et ce genre de choses. Nous essayons donc de nous assurer que lorsque les choses se présentent, nous vérifions ces cases et nous nous assurons que cela est réglé. Mais en fin de compte, c’est comme. .. Ouais, c’est tout ce que je vais dire à ce sujet, parce que c’est une des choses. Je ne veux rien donner de trop, trop tôt. «

Bien sûr, si vous êtes accroché à la logistique de la prise en charge de l’identité de quelqu’un en échangeant son visage avec le vôtre, vous ne regardez pas Face / Off correctement, un film qui contient ce que de nombreux fans conviennent d’être la performance de pointe de Nicolas Cage « Nicolas Cage » dans toute sa splendeur de décors, que John Travolta essaie habilement de faire correspondre avec sa propre marque de charisme décalé. Selon Wingard, le truc avec des films comme Face / Off et Godzilla contre Kong est de ne pas trop s’accrocher à la logique interne de tout cela.

« C’est le défi avec un film comme Face / Off, parce que c’est un genre de film tellement intensifié … Il s’est avéré que [the internal logic of Godzilla vs. Kong] n’avait pas d’importance pour les gens. Que vous le montriez aux gens et qu’ils se disaient: « Non, non, je comprends. Pourquoi les personnages en parlent-ils encore? C’est ennuyeux. » Et vous êtes juste comme, très bien, coupez-le. Mais sur la page, il semble que ce soit si important, il doit en être ainsi. Et je pense que quand je regarde Face / Off, l’original, le disque au bâton des choses avec lesquelles ils s’en sortent par rapport à ce qu’ils ne font pas est probablement l’un des plus impressionnants de tous les films que j’ai vus. «

Compte tenu du statut culte de l’original Face / Off, et les nombreux mèmes et parodies qu’il a engendrés ces dernières années, Wingard devra gérer un équilibre délicat dans la suite de garder le ton sérieux du film original, tout en reconnaissant également le ridicule évident de la prémisse de base que la franchise est basée sur. D’après ses propos, le cinéaste semble prêt à relever le défi de front. Cette nouvelle est apparue à l’origine sur Uproxx.

Sujets: Face / Off