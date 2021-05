Face à l’inconfort de recharger un véhicule électrique en Chine il y a une nouvelle tendance: les batteries interchangeables

LEGRAND Borne monophasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Modes 2 et 3 - 7,4kW - 1 port - IP44 IK08 - 32A

Caractéristiques produit : Borne monophasée plastique - Modes 2 et 3 IP 44 - IK 08 Borne murale à équiper d'un pied réf. 0 590 52 pour fixation au sol 7,4 kW- 32 A Possibilité de réglage : 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Pour recharge d'1 véhicule Caractéristiques générales des bornes Green'up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques (équipés de chargeurs monophasés et triphasés) et hybrides rechargeables livrés en Mode 2 ou en Mode 3. Conformes aux normes IEC 61851-1 et 61851-22 Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation Communication sans fil locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV charge. Communication sans fil IP à distance avec le kit de communication réf. 0 590 56 Fonctions disponibles : programmation journalière et hebdomadaire avec kit de communication de la charge, visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, activation/désactivation de la borne, suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication), mise à jour logiciel Equipées : d'un socle 2P+T à éclips Green'up Access bénéficiant de l'innovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permettant le déclenchement de la puissance maximum et garantissant une recharge sécurisée et rapide pour fiche 2P+T (Mode 2) d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T (fonctionnement en monophasé ou triphasé) avec fil pilote (Mode 3) Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée (2 lignes dédiées pour les bornes 2 véhicules) Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=) Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12 V=)