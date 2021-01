Fabulous: la comédie musicale virale sur Bridgerton qui balaie Tik Tok

Bridgerton a piétiné Netflix depuis sa première à Noël et est devenu un phénomène qui ne cesse de surprendre. Les échantillons de fanatisme de la série deviennent plus grands et plus créatifs. Cela a été démontré par les tiktokers Abigail Barlow et Nick Daly, qui ont fait un clip vidéo sur la série et sont devenus viraux au point d’être félicités par Netflix.. Épingle de sûreté!

Le compte officiel de la plate-forme de streaming a partagé la publication faite par les chanteurs où ils ont résumé l’histoire d’amour entre Daphné et Simon dans une chanson d’une minute. La vidéo avait à l’origine 2,3 millions de vues sur Tik Tok et 315 000 dans la publication Netflix.

Le clip viral de Bridgerton sur Tik Tok

Barlow est un artiste très populaire sur les réseaux sociaux avec 1,7 million d’abonnés comme tiktoker. Ses publications sont devenues plus virales depuis qu’il a commencé écrire et chanter des comédies musicales sur Bridgerton. Il a une page Web où il exprime qu’il s’agit d’un « Fille de 19 ans qui veut juste faire de la musique ».

Pour sa part, Daly a 20 ans et est moins connu sur les réseaux, bien qu’il compte 136 mille followers. Utilisez votre profil pour publier des comédies musicales de différents genres et types pour montrer votre voix impressionnante. Le jeune homme est également décrit comme un acteur et un écrivain. « C’est mon seul tiktok qui a atteint 1 million de vues. Je suis débordé. »il écrivit heureux de la répercussion.

La vidéo virale a ouvert un débat parmi les fans sur la possibilité de voir une saison de la série dans une version musicale. « La comédie musicale de Bridgerton est à la mode sur tiktok et si elle ne se transforme pas en quelque chose, je serai TRÈS déçu. », était l’un des commentaires sur les réseaux sociaux voulant voir les personnages chanter.