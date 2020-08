Fabio Rovazzi a rejoint Call of Duty: il est le visage du nouvel opérateur Death

Les joueurs de Call of Duty: Warzone au cours des dernières heures, ils se sont retrouvés devant un personnage aux traits d’une figure bien connue du monde de la musique et du divertissement italiens, mais beaucoup ont pensé à une coïncidence. Pas si: l’un des nouveaux protagonistes du célèbre jeu de tir Activision a le visage de Fabio Rovazzi. Le YouTuber et chanteur de renommée nationale a prêté ses fonctionnalités à Sergio Sulla – nom de code Opérateur de la mort – l’un des nouveaux membres de la Coalition dont les joueurs pourront bientôt prendre le contrôle après la dernière mise à jour de la saison 5 du jeu.

Qui est Sergio Sulla, le personnage de Fabio Rovazzi

Le visage de l’opérateur Death est sans aucun doute celui du YouTuber, signe que les développeurs du jeu ont fait un excellent travail en transposant ses fonctionnalités numériquement. Les vêtements habillés par le personnage sont cependant sans précédent pour le jeune Rovazzi: dans le monde de la guerre, Sergio Sulla est un ancien membre du neuvième régiment d’assaut parachutiste passionné par les films de Sergio Leone et le genre occidental spaghetti. En plus de l’uniforme officiel, l’opérateur Death from the face of Rovazzi porte également un chapeau de cowboy voyant qui rappelle sa passion cinématographique.

Ainsi Rovazzi est devenu l’opérateur de la mort

Rétrospectivement, l’une des dernières mises à jour cryptiques que Rovazzi avait publiées sur ses réseaux sociaux juste avant la mise à jour prend soudainement du sens: une photo de lui-même dans une pièce éclairé par des dizaines et des dizaines de lumières tout autour, pris près de Los Angeles. Dans la description de la photo, le YouTuber s’est borné à dire qu’il travaillait sur un projet encore secret, qui s’est maintenant révélé être letravail de numérisation qui l’a transporté dans le monde de Call of Duty. Comme cela arrive souvent dans le monde des jeux vidéo et du cinéma, des acteurs réels sont transposés numériquement, les filmant avec un équipement spécial capable d’obtenir des modèles tridimensionnels avec des fonctionnalités réelles. La précision du résultat dépend de nombreux facteurs, y compris le nombre de capteurs utilisés pour l’opération et l’éclairage des sujets, c’est pourquoi Rovazzi s’est rendu dans des studios spéciaux.