F9: Sung Kang parle de l’expérience de jouer à nouveau Han

Après que sa première ait été fortement affectée par la pandémie, « F9 » chauffe enfin les moteurs pour son arrivée sur grand écran, comptant sur le retour de Vin Diesel dans son rôle emblématique de Dominic Toretto, qui avec sa famille accueille l’acteur Sung Kang est de retour dans le rôle de Han, l’un des personnages les plus appréciés de la saga.

Bien que Han soit décédé dans « The Fast and The Furious : Tokyo Drift », les fans de la franchise ont pu voir son retour à travers les cinquième et sixième versements, qui se déroulent avant les événements de ce spin-off. La scène du générique de « Fast & Furious 6 » a révélé que la mort de Han devait être exécutée par Deckard Shaw, un personnage joué par Jason Statham.

Les fans de « Fast and Furious » ont lancé un mouvement notoire appelé « Justice For Han », un mouvement qui a pris racine au moment où Toretto et sa compagnie se sont associés à Shaw, bien qu’il soit la cause de la mort de son ami. Les années ont passé et enfin, l’acteur Sung Kang est revenu dans la franchise qui a partagé des détails sur son expérience de tournage lors d’une conversation avec ComicBook.com.

« Le tour de taille de certaines personnes a grossi. Cheveux un peu plus gris, certains enfants. Les gens sont un peu plus lents à sortir de la caravane. Les répliques sont oubliées un peu plus souvent, elles apparaissent moins lors des répétitions de cascades », a commenté Kang, notant qu’il avait été content de son départ de la série.

« J’ai pu vivre de belles aventures dans la franchise. J’ai senti que le départ de Han était un bon moment pour partir. Il y a eu fermeture. J’étais censé y aller avec mon ami Justin Lin, donc ça faisait du bien d’une manière ou d’une autre. Je ne suis pas affecté par le fait de manquer quelque chose. J’attends toujours de nouvelles expériences avec impatience. Donc j’étais bien avec ça. C’était super », a commenté l’acteur à propos de son départ dans « Tokyo Drift ».

Récemment, le réalisateur Justin Lin a commenté que c’était précisément le mouvement dans les réseaux de « Justice For Han » qui l’avait inspiré à ramener le personnage dans « F9 ». Le film prépare son arrivée dans les salles ce jeudi 25 juin.