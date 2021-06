F9 remporte la plus haute victoire au box-office post-pandémique à ce jour

Fast & Furious 9 a facilement pu voler la première place au box-office du week-end avec un gain de 70 millions de dollars. La suite très attendue d’Universal a rapporté 30 millions de dollars le jour de son ouverture, ce qui est plus que ce que la plupart des films ont réalisé en un week-end pendant la pandémie. De plus, F9 détient actuellement le record de l’ouverture du box-office la plus élevée depuis le début de la pandémie, bien que de nombreux analystes aient prédit que cet exploit se produirait il y a des mois. À l’échelle mondiale, la suite a généré plus de 363,2 millions de dollars, et elle ne montre aucun signe de ralentissement maintenant.

Jusqu’à présent, les plus gros films du box-office 2021 ont été ceux qui ont respecté la fenêtre théâtrale, qui comprend F9 et Un endroit calme II. D’autres, comme Wonder Woman 1984, Cruelle, Godzilla contre Kong, et plus encore, n’ont pas vu les plus gros chiffres, que beaucoup attribuent au fait que les téléspectateurs peuvent regarder les films en streaming dans le confort de leur foyer. Le 9 juillet verra la sortie de Disney’s Veuve noire et les analystes sont curieux de voir à quel point le film tant attendu se produira au box-office puisqu’il sera également disponible en streaming sur Disney +. Il est également important de noter que davantage de cinémas sont actuellement largement ouverts en Amérique du Nord avec moins de restrictions.

Un endroit calme II a réussi à obtenir la deuxième position dans les salles de cinéma ce week-end après avoir encaissé 6,2 millions de dollars. La suite acclamée par la critique a rapporté 232,9 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture en salles il y a cinq semaines. Le garde du corps de la femme du tueur à gages a pris la troisième place après avoir rapporté 4,8 millions de dollars. La suite a reçu des critiques mitigées de la part des critiques depuis son ouverture en salles le week-end dernier. Peter Rabbit 2 : La fugue est arrivé au quatrième rang avec 4,8 millions de dollars. Le film d’animation familial a rapporté 107,8 millions de dollars depuis sa sortie en salles il y a trois semaines.

de Disney Cruelle est arrivé au cinquième rang ce week-end après avoir rapporté 3,7 millions de dollars. Le film a gagné près de 184 millions de dollars depuis son ouverture en salles il y a cinq semaines et est également actuellement disponible en streaming sur Disney + pour 29,99 € supplémentaires. La conjuration : le diable m’a fait le faire a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des téléspectateurs depuis son ouverture en salles il y a quatre semaines. Cependant, il a montré de solides chiffres au box-office. Ce week-end, la suite d’horreur est arrivée au numéro six, avec 2,9 millions de dollars.

Dans les hauteurs a pris la septième position ce week-end après avoir gagné 2,3 millions de dollars. La comédie musicale a sous-performé par rapport aux prévisions initiales au box-office jusqu’à présent, avec un total mondial de 30 millions de dollars. Esprit indompté a pris la huitième place après avoir rapporté 1 million de dollars, tandis que Bob Odenkirk Personne revisité le top dix avec 560 000 €. Pour terminer, La maison d’à côté : à la rencontre des noirs 2 est arrivé au numéro dix avec 229 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Fast & Furious 9 – 70 millions de dollars

2. Un endroit calme II – 6,2 millions de dollars

3. Le garde du corps de la femme du tueur à gages – 4,8 millions de dollars

4. Peter Rabbit 2 : La fugue – 4,8 millions de dollars

5. Cruelle – 3,7 millions de dollars

6. La conjuration : le diable m’a fait le faire – 2,9 millions de dollars

7. Dans les hauteurs – 2,3 millions de dollars

8. Esprit indompté – 1 million de dollars

9. Personne – 560K€

dix. La maison d’à côté : à la rencontre des noirs 2 – €229K

Sujets : Fast and Furious 9, Fast and Furious