F9 Furiosa Sneak Peek célèbre les femmes de Fast & Furious

le Rapide et furieux La franchise revient en salles en juin après un long retard. F9 fera ses débuts sur grand écran le mois prochain. En prévision du chahut, Universal a publié un nouvel aperçu taquinant certaines des grandes pièces d’action à venir. Dans cet aperçu spécial, les femmes de F9 sont venues se défouler. Regardez comme ils haussent la barre. Et obtenez une première écoute exclusive de la nouvelle chanson originale d’Anitta « Furiosa ».

F9 était initialement prévue pour une sortie mondiale en avril 2019. Le film a connu plusieurs retards, d’abord en raison de la sortie de Hobbs et Shaw en 2019, puis la libération a été affectée par la pandémie de Covid-19. F9 sorti en Corée du Sud et à Hong Kong le 19 mai 2021 et devrait également sortir aux États-Unis le 25 juin 2021.

Après les événements de Le destin des furieux, Dominic Toretto et sa famille doivent affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic.

F9 a actuellement rencontré un accueil critique mitigé. Certains critiques l’ont qualifié d’ajout divertissant et digne de la série (citant la mise en scène, les scènes d’action plus grandes et le drame découlant de son thème de la famille). Il y en a eu d’autres qui ont trouvé que l’action était « exagérée » au point d’absurdité, ainsi que l’intrigue étant absurde, dense et excessivement alambiquée. L’ajout de Cena a fait l’objet de critiques supplémentaires, tandis que la réapparition de Kang en tant que Han était plus accueillante mais toujours mitigée.

Vin Diesel est Dominic Toretto, un ancien coureur de rue criminel et professionnel qui a pris sa retraite et s’est installé avec sa femme et son fils. Michelle Rodriguez est Letty Ortiz, la femme de Dom, et une ancienne coureuse de rue criminelle et professionnelle. Tyrese Gibson est Roman Pearce, un ancien récidiviste et membre de l’équipe de Dom. Chris Bridges est Tej Parker, un mécanicien de Miami et membre de l’équipe de Dom. John Cena est Jakob Toretto, le frère de Dom et Mia qui travaille comme maître voleur, assassin et pilote de haute performance. Jordana Brewster est Mia Toretto, la sœur de Dom et Jakob et une ancienne membre de son équipe qui s’est installée avec son partenaire, Brian O’Connor et leurs deux enfants.

Sung Kang revient finalement en tant que Han Lue, un ancien membre de l’équipe de Dom qui aurait été tué. Helen Mirren revient dans le rôle de Magdalene « Queenie » Shaw, la mère des anciens ennemis de Dom, Owen et Deckard, pour une brève apparition. .Kurt Russell est de retour en tant que M. Nobody, un agent du renseignement et le chef d’une équipe d’opérations secrètes. Enfin, nous avons Charlize Theron dans le rôle de Cipher, un cerveau criminel et cyberterroriste qui fait équipe avec Jakob et semble être le plus grand méchant de toute la franchise à ce jour.

Le tournage a eu lieu à Los Angeles, Édimbourg et Londres, et a également eu lieu en Thaïlande pour la première fois, avec Krabi, Ko Pha-ngan et Phuket utilisés comme lieux. Une partie du film a également été tournée à Tbilissi, en Géorgie. Le tournage s’est terminé le 11 novembre 2019. La photographie principale a eu lieu le 24 juin 2019.

Au cours de son week-end d’ouverture international de cinq jours, F9 devrait atteindre un montant brut de 160 à 180 millions de dollars. Il a fait ses débuts à 163 millions de dollars, la plus grande ouverture internationale depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il a également établi le record de pandémie pour IMAX brut (14 millions de dollars), et a été le deuxième plus grand en ouverture internationale en mai malgré le jeu dans 26 de moins. pays que le détenteur du record actuel, Captain America: guerre civile.

64% des 23 critiques ont donné au film une critique positive sur les tomates pourries, avec une note moyenne de 5,5 / 10. Le consensus des critiques du site se lit comme suit: « F9 envoie la franchise dévaler plus loin que jamais, mais le talent du réalisateur Justin Lin pour les décors absurdes maintient l’action en plein essor. « Metacritic, qui a attribué au film une moyenne pondérée de 54 sur 100 sur la base de 11 critiques, F9 a reçu des « avis mitigés ou moyens ».

Alonso Duralde a résumé le film en écrivant que «la physique, la gravité et la logique en général ont depuis longtemps été jetées par la fenêtre, mais les secousses du plaisir continuent à venir». John DeFore a déclaré que la fonctionnalité, « semble probablement plus amusante qu’elle ne l’est », et a conclu sa critique généralement négative en disant que « Furieux 7 était beaucoup plus amusant. Et, pas que tout le monde s’en soucie, mais c’était aussi plus crédible. «

F9 sera suivi d’un dixième versement. En octobre 2020, il a été révélé que la série se terminerait par un dixième et un onzième volet, avec le casting prêt à revenir pour les deux.

