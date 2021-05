F9 Featurette revient sur la famille The Original Fast & Furious

Quelle que soit votre vitesse, personne ne dépasse son passé. La famille Fast est de retour en tant que F9, le neuvième chapitre de la Rapide furieux Saga, dure depuis deux décennies et a gagné plus de 5 milliards de dollars dans le monde. Une nouvelle featurette célébrant F9 et le retour de la franchise en salles est arrivé via Universal Pictures.

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille en dehors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena, le prochain La brigade suicide).

F9 voit le retour de Justin Lin en tant que réalisateur, qui a dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres de la série lorsqu’elle s’est transformée en un blockbuster mondial. L’action se déroule dans le monde entier – de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tbilissi. En cours de route, de vieux amis ressusciteront, d’anciens ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et la vraie signification de la famille sera testée comme jamais auparavant.

Le film met en vedette les membres de la distribution de retour Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster et Sung Kang, avec la lauréate d’un Oscar Helen Mirren, avec Kurt Russell et la lauréate d’un Oscar® Charlize Theron. F9 présente également la superstar primée aux Grammy Awards Cardi B en tant que nouveau personnage de la franchise Leysa, une femme ayant un lien avec le passé de Dom, et une apparition de la sensation Reggaeton Ozuna.

F9 est produit par Neal H. Moritz pga, Vin Diesel pga, Justin Lin pga, Jeff Kirschenbaum pga, Joe Roth, Clayton Townsend pga et Samantha Vincent. Universal Pictures présente une production Original Film / One Race Films / Perfect Storm en association avec Roth / Kirschenbaum Films, un film de Justin Lin.

