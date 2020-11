F9 est prêt: le directeur de Fast & Furious Justin Lin partage une mise à jour sur les coulisses

Fast & Furious 9, ou F9 comme il est officiellement intitulé, est enfin presque terminé selon le réalisateur Justin Lin. Le cinéaste s’est tourné vers les médias sociaux pour partager une image des coulisses lors d’une projection de mixage sonore et annoncer que le mixage est maintenant terminé, remerciant sa distribution et son équipe d’avoir travaillé sans relâche à travers des moments aussi difficiles.

# F9 mix officiellement terminé!

Un grand merci au meilleur équipage du monde pour avoir traversé des moments aussi sans précédent sans faute. pic.twitter.com/maOncvJ11M – Justin Lin (@justinlin) 11 novembre 2020

Étant donné que le mixage sonore est l’une des dernières choses à être complétées sur un blockbuster lourd VFX tel que F9, cela suggérerait que le film est maintenant prêt, ou du moins presque prêt, à être diffusé sur grand écran. Bien qu’il y ait sans aucun doute quelques touches finales à apporter aux effets et aux décors plus importants, Justin Lin peut maintenant retirer son pied de l’accélérateur. Pas trop longtemps cependant, comme il l’a toujours Rapide et furieux 10 réfléchir au sujet de.

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, avec le danger toujours à l’horizon, sa paix est de très courte durée. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob, joué par John Cena.

Cena lui-même a récemment offert un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre F9, taquinant que l’héritage prolongé de la série sera payé de plusieurs façons dans le dernier épisode. « Fast 9, très similaire à BTS, ils ont cette base de fans mondiale parce qu’ils font ces films depuis vingt ans », a-t-il déclaré plus tôt cette année. « C’était un projet hérité. Et le dernier épisode – tout le monde sait que Fast va le tuer quand il s’agit d’action. Ce que j’aime à propos de Fast 9, c’est que les gens vont le voir tisser cet héritage ensemble. est Fast va faire la prochaine action; ‘ c’est de l’action sur le bord de votre siège, mais une histoire. Si vous êtes fan de la franchise, vous obtenez des réponses à des questions, vous obtenez de nouvelles questions que vous pouvez développer, c’est un autre point d’ancrage dans le récit. C’est ce que j’aime. «

Il y a eu des rumeurs et des théories de fans sauvages pendant des années selon lesquelles la franchise de plus en plus ridicule finirait par faire le saut dans l’espace, Michelle Rodriguez ayant apparemment confirmé une certaine folie interstellaire dans une interview récente. « Oh, pas question. Comment avez-vous découvert ça? » Rodriguez a répondu lorsqu’on lui a demandé si son personnage Letty pouvait rejoindre Ludacris dans l’espace. « Vous voyez ce qui se passe? Les gens commencent à parler dans les coulisses, mec », a déclaré Rodriguez. « Quand un film ne sort pas et ne l’oublie pas, les choses sortent. Personne n’était censé le savoir! »

F9 a été confronté à plusieurs retards en raison de la situation mondiale actuelle et a été récemment repoussé au 28 mai de l’année prochaine. Le réalisateur Justin Lin sera de retour pour diriger les dixième et onzième tranches de la saga, peu importe le temps que cela prendra. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Justin Lin

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious