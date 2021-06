« F9 » est le blockbuster qui sera présenté au Festival de Cannes

Bien que sa première n’ait pas encore été réalisée aux États-Unis (et dans d’autres régions du monde), « F9 », le dernier volet de la saga « Fast and Furious », connaît un grand succès au box-office après sa première en La Chine il y a quelques semaines, se préparant à devenir l’une des productions les plus rentables du panneau d’affichage post-Covid.

Après avoir été annulé pendant une année entière, le Festival de Cannes se prépare pour son retour du 6 au 17 juillet. La programmation des films qui feront partie de l’événement a déjà été annoncée et le communiqué officiel prévoit qu’ils auraient la présence d’un « blockbuster planétaire » qui serait projeté sur la plage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder rejette la rumeur de redémarrage de « Ghost Rider »

Après de fortes spéculations sur Internet, Variety a confirmé que ce mystérieux blockbuster ne concernait rien de moins que « F9 », qui fera ses débuts en France à travers le Festival de Cannes, avec une projection publique à laquelle assisteront à la fois les locaux et les délégués du festival.

Bien que « F9 » ne génère pas assez d’émotions parmi le public le plus exigeant pour faire partie d’un festival de cette catégorie, la vérité est que d’autres grandes productions se préparent à avoir des premières similaires. C’est le cas de « Dune », le nouveau film de Dennis Villeneuve inspiré du roman de Frank Herbert, qui fera ses débuts à la Mostra de Venise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christina Ricci est annoncée au casting de « The Matrix 4 »

L’idée que le Festival de Cannes organise une projection de « F9 » pourrait être un indice de l’engouement des organisateurs de l’événement concernant le retour du public dans les salles, alors ils chercheront à attirer l’attention d’un public plus large. .

« F9 » mettra en vedette Dominic Toretto (Vin Diesel) profitant enfin d’une vie tranquille avec sa famille, qui comprend Letty (Michelle Rodriguez) et son fils Brian. Cependant, le retour de son frère Jakob (John Cena) met sa vie et celle de ses proches en danger, il doit donc rassembler toute l’aide possible pour y faire face, y compris Han (Sung Kang), que l’on croyait mort. . Le film sortira en salles le 14 juillet.