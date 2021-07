F9 dépasse les 500 millions de dollars au box-office mondial

Après avoir ouvert dans les cinémas du monde entier, Fast & Furious 9 a prouvé qu’il y a encore beaucoup de kilométrage dans le Rapide furieux franchise car il est devenu le premier film à franchir la barre des 500 millions de dollars dans le monde depuis la réouverture générale des cinémas, et le troisième film le plus rentable de l’année dans le monde – derrière deux films chinois Salut maman et Détective Chinatown. C’est aussi le premier film à franchir le cap depuis 2019, avec Warner Bros. Godzilla contre Kong venant juste à court à 446 millions de dollars actuels. Le film a déjà battu des records lorsqu’il a dépassé la barre des 100 millions de dollars plus rapidement que Un endroit calme, partie II, qui a été le premier film à atteindre cette étape nationale depuis que la pandémie a frappé les salles au début de l’année dernière.

Aux Etats-Unis, Un endroit calme, partie II détient toujours le titre national, ayant pris 144 millions de dollars depuis sa première du week-end du Memorial Day. F9 est actuellement à la deuxième place après n’être sorti que depuis le 25 juin avec 125 millions de dollars, ce qui le rend presque certain de dépasser Un endroit calme 2 comme le plus gros revenu domestique de l’année jusqu’à présent dans la semaine. Cependant, avec Marvel Veuve noire arrivant ce week-end, il y a un point d’interrogation qui pèse sur combien de temps il peut conserver la première place. Avec de nombreuses autres sorties importantes dans les mois à venir et les restrictions de Covid étant progressivement réduites, il est probable que ces chiffres soient un signe que les cinémas ne sont peut-être pas encore tout à fait sortis du bois, mais qu’ils font définitivement un retour plus rapide que prévu .

La performance au box-office turbo de F9 sera un signe bienvenu qu’ils ont eu raison de donner leur feu vert au tournage dos à dos des deux derniers films de la Rapide furieux la franchise. Il a été annoncé le mois dernier que Rapide 10 et 11 rechercheront respectivement les dates de sortie de février 2023 et février 2024, et Vin Dielsel a déclaré que les deux films mettront fin à son implication dans la franchise, bien qu’il ait fait allusion à d’autres histoires à raconter, ce à quoi nous nous attendons. comprendra le spin-off Cipher avec Charlize Theron.

Diesel a parlé à ComicBook.com sur les plans de ses deux derniers films Fast, qui seront réalisés par F9 le barreur Jusin Lin. « C’est dos à dos. La date de sortie cible est le 23/02 pour le premier et le 24/02 pour le second. Nous étions censés sortir ce film l’année dernière, avant la pandémie. Alors je suppose qu’est-ce qui est différent à propos de cette sortie, c’est que nous sommes dans un an de développement et de pré-production sur Fast 10. Et donc je fais ces interviews et c’est bizarre parce que je dois retourner à Fast 9. Je fête la sortie de Fast 9 , mais j’ai tellement plus à célébrer », a expliqué Diesel.

« Cette franchise est née du trottoir, du béton », a déclaré Diesel The Associated Press de retour début juin. « Le monde vient de défendre cet outsider à un endroit où il a déjà dépassé toutes ces autres franchises. Mais la franchise a une âme, et cette âme doit reposer. »

Alors que de nombreux fans seront désolés de voir la saga principale Fast & Furious se terminer, les deux derniers films promettent de livrer l’événement final exigé par la série.F9 est actuellement sur une sortie en salle uniquement à travers les États-Unis.

Sujets : Fast and Furious 9, Fast and Furious