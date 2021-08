F1 2021 PS5 Patch 1.07 réactive l’audio 3D

E/D/E GMBH Enrouleur de câble tôle d'acier H07RN-F3G1,5 40m FORMAT 1 PCS

Enrouleur de câble, tôle d'acier, avec disjoncteur différentiel Modèle : très robuste en tôle d'acier inoxydable galvanisée, châssis robuste avec 3 prises de courant sécurisées, avec clapets à fermeture automatique protégés contre les projections d'eau. L'enrouleur de câble est muni d'une protection antisurchauffe. Le témoin lumineux s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge. Le câble est très robuste, résistant à l'huile et particulièrement adapté pour une utilisation professionnelle. Grâce à la technique de contact rotatif supplémentaire, l'enrouleur tourne sans le bloc multiprises, et le torsadage du câble branché est exclu. De plus, cet enrouleur de câble est muni d'un disjoncteur différentiel 30 mA comme protection contre les accidents électriques dangereux. Le guidage du câble dans la poignée permet un enroulement et déroulement en toute sécurité. Applications : pour l'utilisation à l'intérieur et l'utilisation de courte durée à l'extérieur.