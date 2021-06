F1 2021 présente une suite complète de courses PS5 et PS4

Si vous êtes un fan de F1 ou de sport automobile en général, alors le prochain jeu de course de simulation PlayStation 5 et PS4 F1 2021 semble à peu près aussi complet que vous pouvez l’imaginer. Bien qu’il s’appuie incontestablement sur les bases solides de ses ancêtres, il s’agit d’un package énorme, avec une carrière en coopération, le mode MyTeam basé sur la gestion et une nouvelle histoire solo, Braking Point.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, cette bande-annonce montre vraiment à quel point l’échelle du dernier lien sous licence de Codemasters s’annonce. N’oubliez pas que vous pouvez lire nos premières impressions concernant bon nombre de ces modes dans notre Aperçu de F1 2021. Allez-vous prendre les devants avec ce titre ? Garez-vous au stand dans la section commentaires ci-dessous.