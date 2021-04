F1 2021 Courses sur PS5, PS4 cet été, chemin de mise à niveau gratuit confirmé

Codemasters crée des jeux officiels de Formule 1 depuis un certain temps maintenant, et ils sont universellement excellents. Il est donc logique que le premier jeu annoncé par le studio depuis son acquisition par EA soit F1 2021, le prochain opus de la série.

Comme vous vous en doutez, cette dernière itération mettra en vedette toutes les équipes, pistes et pilotes de la saison de F1 2021, le mode Carrière faisant bien sûr son retour – bien que cette fois, vous puissiez y jouer avec deux joueurs, travaillant ensemble ou conduire pour des équipes rivales. Nous ne voyons pas le jeu en action dans la bande-annonce ci-dessus, mais cela met en évidence un ajout intéressant à la franchise: un mode histoire.

Nommé Braking Point, ce mode emmènera les joueurs dans un voyage dramatique alors qu’ils «passeront des rangs de la Formule 2 à la célébrité dans le monde de la Formule 1». Apparemment, le mode histoire offrira un avant-goût du style de vie sur et hors piste, y compris « les rivalités, l’émotion et le dévouement nécessaires pour concourir au plus haut niveau ».

De plus, trois nouveaux circuits – Portimão, Imola et Jeddah – viendront dans le jeu en tant que contenu gratuit après le lancement.

Il convient également de noter qu’il s’agit du premier jeu de F1 sur les nouveaux systèmes, et oui, il y aura un chemin de mise à niveau gratuit de PlayStation 4 vers PS5. La version nouvelle génération du jeu bénéficiera de vitesses de chargement rapides et d’une fidélité visuelle améliorée, comme vous pouvez vous y attendre. Il n’y a pas de mot sur la prise en charge des fonctionnalités du DualSense, mais nous sommes sûrs que l’haptique sera incluse.

La F1 2021 n’est plus que dans quelques mois et sera lancée le 16 juillet. Êtes-vous impatient de prendre le volant? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.