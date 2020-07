F1 2020 : La mise à jour 1.06 arrivera dans la semaine

Heureusement, tout semble revenir progressivement à une certaine normalité, ce qui aide à tout à nouveau à être célébré. Codemasters est conscient de cela et c’est pourquoi il prend une politique de mise à jour afin que le jeu soit une représentation fidèle d’aujourd’hui. Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le prochain: le patch 1.06 arrivera cette semain.

New F1 2020 Update Adds The Black Mercedes Livery https://t.co/XNYTL9xusx — Gamer Matters (@GamerMatters) July 28, 2020

Mise à jour de la livrée Mercedes

L’ajout le plus visible de cette nouvelle mise à jour vient de l’équipe Mercedes, à savoir que les voitures et les pilotes seront mis à jour à leur aspect actuel qui a été choisi pour lutter contre le racisme. Le correctif est également livré avec divers ajustements et correctifs qui étaient tout à fait nécessaires pour résoudre certains problèmes de stabilité assez ennuyeux. La liste complète des modifications est la suivante:

Les combinaisons de voiture et de conducteur Mercedes ont été améliorées en livrée noire.

Correction d’un problème en multijoueur où la déconnexion de l’hôte faisait que l’IA avait des temps au tour irréalistes.

Sergio Pérez et Lance Stroll portent désormais les bons gants.

Correction d’un problème dans la course de mon équipe qui pouvait survenir après un événement d’invitation.

Correction d’un problème de progression dans Mon équipe qui pouvait survenir à la fin de la saison.

Le Sponsor Savant paiera désormais correctement.

Diverses corrections de stabilité et de bogues.

F1 2020 est disponible pour Xbox One et PC et est considéré comme le meilleur jeu de F1 à ce jour. Si vous avez des doutes sur le fait que cela en vaille la peine ou non, nous vous recommandons de lire notre analyse.