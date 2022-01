Ezra Miller réfute la rumeur selon laquelle le flash effacera SnyderVerse de Canon

Le flash La star Ezra Miller a couru sous les projecteurs pour tenter d’assurer aux fans de Zack Snyder que le film n’effacera pas le soi-disant Snyder-Verse de canon, démystifiant plusieurs rumeurs récentes. Alors que certaines fuites supposées ont prétendu que Le flash utilisera son intrigue centrée sur le multivers pour effacer les goûts de Batman V Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers de l’existence, Miller s’est rendu sur Instagram pour déclarer que ce n’est pas le cas et que « Aucun pouvoir ou force dans aucun mégaverse connu n’effacerait ou ne pourrait jamais effacer le puissant wrkz de Zack Snyder. »





Une image de l’échange a fait son chemin sur Reddit, avec l’acteur poursuivant: « Vous pouvez prendre cette citation. Apportez-la à la banque, à la presse, aux écoles, à l’armée et à l’autre pilier du capitalisme I’ J’oublie à cause de cette chose où vous essayez de penser à un groupe de choses dont vous oubliez toujours une. »

La récente rumeur selon laquelle Ezra Miller aurait répondu aux affirmations selon lesquelles Le flash agira comme un redémarrage en douceur de l’univers cinématographique de DC, supprimant toutes les intrigues mises en place par Zack Snyder. Cela inclurait d’effacer les goûts de Homme d’acier, Batman V Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers de la continuité de la franchise, ainsi que de supprimer Batman de Ben Affleck et Superman de Henry Cavill et de les remplacer par le retour de Dark Knight de Michael Keaton et la Supergirl de Sasha Calle.

Bien sûr, Miller pourrait simplement signifier quelque chose d’un peu plus spirituel et affirmer qu’aucune force ne peut effacer les efforts de Snyder de nos mémoires collectives – une barre oblique – des annales de l’histoire cinématographique, plutôt que de les retirer littéralement de l’univers DC en cours. La franchise de films de bandes dessinées a connu des résultats résolument mitigés depuis la sortie de Snyder Homme d’acier, et il y a certainement un argument à faire concernant l’idée d’utiliser le flash jouer avec le multivers pour essentiellement recommencer tout en conservant les éléments qui ont fonctionné.

Les fans de Snyder devront malheureusement attendre un peu pour savoir exactement ce que signifie Ezra Miller et si l’une de ces rumeurs est vraie. Après avoir langui dans l’enfer du développement pendant des années, Le flash le film se déroule enfin, et bien que les détails soient gardés secrets, il a été révélé que The Flash présentera au public le multivers DC, en utilisant l’arc de bande dessinée « Flashpoint » comme source d’inspiration majeure. La sortie sur grand écran verra donc le membre de la Justice League voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas, les choses tournent mal pour The Scarlet Speedster, et l’ingérence de Barry le trouve en train d’émerger dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite.





Réalisé par Andy Muschietti et écrit par Christina Hodson d’après une histoire de Hodson et du duo de John Francis Daley et Jonathan Goldstein, Le flash met en vedette Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle et Ben Affleck. Le flash sortira aux États-Unis le 4 novembre 2022.





