Ezra Miller plaidera coupable dans une affaire de cambriolage dans le Vermont

Ezra Miller a nié être entré par effraction dans une maison l’année dernière, mais s’est rétracté mercredi. L’acteur de Flash doit comparaître devant le tribunal vendredi. Lors du cambriolage de mai dans l’État américain du Vermont, Miller a capturé plusieurs bouteilles d’alcool. Maintenant que l’acteur de Fantastic Beasts a plaidé coupable, selon Deadline, Miller risque de recevoir une peine moins lourde.

Vraisemblablement, l’acteur américain recevra un maximum de trois mois de prison et une amende de 500 €. Si Miller avait maintenu leur innocence, la peine de prison pourrait aller jusqu’à 25 ans. L’acteur doit comparaître devant le tribunal vendredi où ils entendront le verdict du juge.

Miller, qui s’identifie comme non binaire et veut être traité avec « eux » ou « ceux », a fait l’objet d’un examen minutieux plus souvent au cours de la dernière année. Par exemple, l’acteur a été arrêté deux fois dans l’État d’Hawaï. Miller a également été accusé d’abus par plusieurs femmes.

En août, Miller a annoncé qu’ils avaient commencé un traitement pour « des problèmes de santé mentale complexes ». L’acteur s’est également excusé pour leur comportement.

Miller joue dans le film de super-héros The Flash, qui devrait sortir cette année. On ne sait pas si le procès, les arrestations et les allégations affecteront la sortie du film.