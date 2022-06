Ezra Miller : nouvelles déclarations sur Instagram puis suppression de son compte

célébrités

Ezra Miller traverse l’un de ses pires moments avec des accusations à répétition à son encontre et divers scandales. Maintenant, tout est passé aux réseaux sociaux.

Ezra Miller s’est positionné comme l’un des grands acteurs de sa génération avec la participation à des franchises de la taille de animaux fantastiques et le Univers étendu DC. L’acteur a tout pour mener une vie tranquille avec un travail rémunérateur et l’admiration du public, cependant, l’interprète de Éclat il a apparemment un côté sombre qu’il ne peut pas contrôler.

Il avait déjà eu des problèmes lorsqu’il a attrapé une fan qui se moquait de lui par le cou et l’a jetée au sol, tout étant enregistré sur caméra. Après cela, l’interprète a été dénoncé à Hawaï pour de multiples situations où il menaçait des gens et même les agressait physiquement. La vérité est que ces scandales n’ont pas dégénéré en termes de situation juridique de Miller.

Une polémique qui ne s’arrête pas

La dernière plainte à son encontre affirme que l’acteur aurait longtemps fourni de la drogue et de l’alcool à une jeune femme, mais elle a nié l’accusation et a même déclaré via ses réseaux sociaux que Ezra Miller Il a été d’un grand soutien pendant une période difficile de sa vie. Comme tous ces scandales dans lesquels l’interprète est impliqué, difficile de savoir ce qui s’est réellement passé.

Maintenant, tout est passé au monde de Instagramoù Ezra Miller a publié une série d’histoires avec des messages étranges: « Tu ne peux pas me toucher, je suis dans un autre univers », était l’un d’eux ou encore quand il a fait remarquer que ses messages arrivaient « d’une autre dimension ». Tout cela n’apporte rien de positif pour la situation juridique de l’acteur et nous fait même nous interroger sur sa santé mentale.

« Je suis protégé des personnes négatives et de leurs mauvaises intentions. Mon esprit, mon esprit, mon corps, mon âme et mon succès ne sont pas affectés par l’envie de qui que ce soit. Je suis protégé de toutes les personnes négatives qui essaient de me faire du mal. Inconsciemment et consciemment. J’élimine chacun des compagnons cachés qui sont des ennemis cachés »dit-il dans les réseaux avant de supprimer son compte Instagram.

Peut-être que l’acteur s’est rendu compte qu’avec ces déclarations, il rend le scandale encore plus gros qu’il ne l’est ou peut-être Warner Bros.la société de production pour laquelle il travaille sur le film Éclatlui a demandé de fermer son compte et de mettre fin à ces histoires controversées qu’ils n’ont fait que créer l’inquiétude autour d’une situation alarmante.

