Ezra Miller fait une apparition controversée à la première de Flash et fait l’éloge du réalisateur Andy Muschietti

Acteur controversé Ezra Miller a fait une rare apparition publique lors de la première de la sortie de DC Le flash hier soir, et ont fait leurs premiers commentaires concernant le film de super-héros autonome. Apparaissant à la première à Los Angeles, Miller a foulé le tapis rouge (via Date limite) aux côtés de Le flash co-stars Ben Affleck et Sasha Calle, et a été présenté par le réalisateur Andy Muschietti.





« Je t’aime, maestro », a déclaré Miller à propos de Muschietti, dans les premiers commentaires qu’ils ont faits concernant Le flash depuis les multiples controverses et problèmes juridiques. « Je pense que vous êtes incroyable, et je pense que votre travail est monumental. »

Miller a été absent du marketing pendant Le flashavec même les bandes-annonces et les clips mettant largement l’accent sur Le retour de Batman le retour de la star Michael Keaton en tant que The Dark Knight et les débuts de Sasha Calle en tant que Supergirl. Miller a été au centre de multiples controverses ces derniers temps, l’acteur ayant été accusé de cambriolage dans le Vermont l’année dernière. Miller a été enregistré pour la première fois en train d’étouffer une femme en Islande, et ils ont depuis été accusés de conduite désordonnée, de harcèlement et d’agression, beaucoup remettant en question la libération de Le flash au milieu de telles circonstances.

Malgré tout cela, il a été révélé que Le flash n’a jamais été en danger d’être annulé. Un scénario pour une suite aurait également été écrit, le réalisateur Andy Muschietti rejetant l’idée de refondre Miller. « Si [a sequel] arrive, oui. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse jouer ce personnage aussi bien qu’eux », a déclaré le cinéaste. «Les autres représentations du personnage sont excellentes, mais cette vision particulière du personnage, ils ont juste excellé à le faire. Et, comme vous l’avez dit, les deux Barrys – on dirait un personnage qui a été fait pour eux.





Le flash mettra fin à l’univers cinématographique actuel de DC

Warner Bros.

Les mondes se heurtent Le flash lorsque le super-héros utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, il se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant l’anéantissement. En l’absence d’autres super-héros vers qui se tourner, le Flash cherche à faire sortir un Batman très différent de sa retraite et à sauver un Kryptonien emprisonné – bien que ce ne soit pas celui qu’il recherche.

Le flash étoiles Ezra Miller comme Barry Allen alias The Flash aux côtés de Sasha Calle comme Kara Zor-El alias Supergirl, Michael Shannon comme général Zod, Ron Livingston comme Henry Allen, Maribel Verdú comme Nora Allen, Kiersey Clemons comme Iris West, Antje Traue comme Faora-Ul , et Ben Affleck et Michael Keaton comme versions alternatives de Batman.

Si l’on en croit certaines rumeurs et fuites, il est peu probable que Miller revienne comme Le flash dans toutes les futures sorties DC, avec la folie multiverselle qui devrait mettre fin à l’univers cinématographique DC actuel et faire place à la DCU recalibrée de James Gunn et Peter Safran.

Le flash est prévu pour le 16 juin.