Ezra Miller assistera à la première de Flash à Los Angeles

Acteur assiégé Ezra Miller fera une apparition publique ce mois-ci pour soutenir Le flash. Bien que Miller soit la star du film de super-héros, l’acteur n’a participé à aucune couverture médiatique. C’était prévu, car il y a eu beaucoup de controverse attachée à Miller au cours de la dernière année en raison des diverses accusations criminelles et des allégations graves portées contre eux (Miller utilise les pronoms ils/eux). L’été dernier, Miller a annoncé qu’ils avaient recherché une aide professionnelle pour leurs problèmes de santé mentale. Le réalisateur et les producteurs de Le flash ont soutenu Miller tout au long de l’épreuve.





Bien que Miller ait gardé un profil très bas depuis cette annonce, Variety rapporte que l’acteur sera présent à la première de Los Angeles de Le flash le 12 juin. Mais alors qu’ils seront sur le tapis rouge pour poser pour des photos, Miller ne participera à aucune interview avec la presse lors de l’événement. Michael Keaton, qui co-vedette dans le film aux côtés de Miller, ne sera pas présent car il travaille actuellement sur un projet à Londres. Le réalisateur Andy Muschietti sera présent aux côtés Le flash met en vedette Sasha Calle, Michael Shannon et Ben Affleck.

Bien qu’il soit très inhabituel pour la star principale d’un film tentpole de sauter le blitz promotionnel précédant la sortie, ce n’était certainement pas une surprise dans ce cas, compte tenu de la controverse et du traitement continu de la santé mentale de Miller. Certains pourraient être plus surpris d’apprendre que Miller fera toujours une apparition à la première de Los Angeles. Il a été expliqué que Miller voulait éviter de faire des interviews car cela pourrait détourner l’attention du film lui-même.

« Ezra veut que le film s’ouvre et que la conversation porte sur le film et non sur Ezra », a déclaré Variety citant une source proche de Miller. « Ils se concentrent sur leur santé mentale et ne veulent pas que ce soit transactionnel. »

Le flash pourrait avoir une suite

Le film est sur le point d’être un énorme succès au box-office, et si cela tient, il semblerait que la controverse liée à Miller ne suffise pas à faire dérailler Le flash. Bien qu’il y ait encore des gens qui jurent d’abandonner le film en raison de l’implication de Miller, il y a de fortes chances qu’une suite se produise si le film est autant un blockbuster que prévu. Il y a même un scénario fini qui est prêt à être lancé, et Muschietti a promis que Barry Allen ne serait pas refondu si une suite était éclairée par le studio.

« Je ne pense pas que quiconque puisse jouer ce personnage aussi bien qu’eux », a récemment expliqué Muschietti sur le podcast The Discourse. « Les autres représentations du personnage sont excellentes, mais cette vision particulière du personnage, ils ont juste excellé à le faire. Et, comme vous l’avez dit, les deux Barrys – on dirait un personnage qui a été fait pour eux. »

Le flash sort en salles le 16 juin 2023.