Ezra Miller a rencontré Warner à propos de l’avenir de The Flash

Ezra Miller veut laisser les controverses derrière lui, demander de l’aide professionnelle et continuer à faire partie de l’univers étendu de DC, c’est pourquoi il a rejoint Warner.

Ezra Miller Il a eu un comportement erratique avec des nouvelles qui attirent l’attention comme ses problèmes à Hawaï où il a eu des altercations avec un couple dans un bar et une femme lors d’une fête ou l’épisode dans lequel il a volé des bouteilles d’alcool dans une maison du Vermont en en plus d’avoir été accusé de toilettage par la famille d’une jeune femme. Tout cela a conduit les autorités de Découverte Warner évaluer différentes stratégies pour le film Éclat.

Ce qui est certain, c’est que Ezra Miller Il a réussi à participer à des scènes supplémentaires du film au milieu de son présent chaotique et a même admis plus tard qu’il souffrait actuellement d’un grave problème de santé mentale qui avait besoin d’une aide professionnelle. Bien sûr, tout cela dans le cadre de la possibilité réelle que Découverte Warner décider d’annuler le film Éclat pour le cauchemar que représenterait la publicité du film dans le contexte actuel.

maintenant le milieu Le journaliste hollywoodien assuré que Ezra Miller visité le complexe Warner à Burbank pour présenter ses excuses pour tout ce qui s’est passé, mais face à face. L’agent Scott Metzger a accompagné Miller à la réunion avec les cadres Michael De Luca et Pam Abdy. L’acteur qui interprète Barry Allen dans le Univers étendu DC réaffirmé « son engagement pour le film ». La discussion a également porté sur « comment tenir le cap » pour la sortie du film l’année prochaine.

Ezra Miller cherche à guérir

Miller était « effrayé à l’idée que le film soit annulé, et a été contraint d’agir ». Aucun autre détail n’a été révélé, mais THR note que « il s’est excusé et a affirmé son engagement envers les soins et la production ». Apparemment, ce serait le premier pas de l’interprète dans un processus de guérison qui lui ferait du bien tant sur le plan personnel que professionnel en le remettant sur un parcours de « Succès ».

Selon des informations, les directeurs de Warner Bros. sont très excités Éclat qui a également été récemment salué par le nouveau PDG de la société de production, David Zaslav. Le film aurait coûté 250 millions de dollars, ce n’est donc pas quelque chose qu’ils annuleraient facilement. le temps dira si Ezra Miller Vous pouvez réduire au minimum la publicité négative d’ici la date de sortie du film.

Éclat étoiles Ezra Miller comme Barry Allen, Ben Affleck comme Batman, Michael Keaton comme Batman, Sasha Calle comme Supergirl, Kiersey Clemons comme Iris West, Ron Livingston comme Henry Allen, Michael Shannon comme général Zod, Antje Tarue comme Faora-Ul et Temuera Morrison comme Tom Curry, entre autres. Le film est réalisé par l’Argentin Andy Muschietti et sera présenté en première le 23 juin 2023.

