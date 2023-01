Ezra Miller a été reconnu coupable : The Flash est-il en danger ?

Images de Warner Bros.

Le film réalisé par Andy Muschietti n’est pas encore sorti sur grand écran et a été retardé par Warner Bros. Pictures.

© IMDbLe flash.

zack snyder C’est le cinéaste qui a pris sur lui de donner une chance à un jeune homme ezra miller dans le rôle de Barry Allen Oui Éclair. C’était dans le cadre de son snyderverse construit autour Henry Cavill et Ben Affleck comme figures centrales, qui s’effondrait peu à peu et que c’est presque un fait qu’il sera relancé par la main de Peter Safran et James Gunn.

Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour ezra miller, qui a été impliqué dans une myriade de scandales judiciaires, dont certains ont fini par plaider coupable. Parmi eux, l’intrusion dans une affaire de braquage. En acceptant sa responsabilité, il a pu éviter d’être condamné à une peine de prison.

Dans ce contexte, qu’adviendra-t-il de l’avenir de Éclair? Toutes les rumeurs pointent vers CC Oui Images de Warner Bros. Ils avaient déjà en tête de changer d’acteur et de profiter du fait que l’histoire chamboule le multivers pour présenter un nouveau super-héros. De plus, il a même été question d’annuler complètement le film (compte tenu de ce qui s’est passé avec Fille chauve-sourisCe n’était pas si farfelu.)

La réalité est qu’après tous les faits, Éclair il finira par être vu sur grand écran à la mi-juin. Que ce soit ou non l’adieu au dernier bastion de la snyderverse dans l’univers étendu DC est une réponse que seulement gunn et safran savent, et qu’ils n’ont toujours pas voulu faire connaître.

+L’amende qu’Ezra Miller doit payer

Après avoir plaidé coupable, ezra miller vous devrez payer une amende de cinq cents dollars (assez ridicule pour quelqu’un avec un compte bancaire qui dépasse des millions). De plus, il sera en probation pendant un an au cours duquel il ne pourra pas boire d’alcool et sera soumis à des tests de dépistage de drogue aléatoires, en plus de devoir commencer un traitement pour améliorer sa santé mentale.

