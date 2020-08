Exxon Mobil doit céder la place: le géant pétrolier sort de la première ligue boursière américaine

La prochaine scission d’actions chez Apple a des conséquences immédiates pour un vétéran de l’indice boursier le plus célèbre du monde: le 31 août, le géant pétrolier Exxon Mobil doit quitter le Dow Jones. Au lieu de cela, une autre entreprise de technologie émerge.

Boom technologique et crise dans l’ancienne économie: la forte hausse de nombreuses actions technologiques lors de la pandémie corona et la diminution de l’importance des combustibles fossiles bouleversent l’indice boursier le plus célèbre au monde, le Dow Jones Industrial. La société qui fait partie du Dow Jones depuis le plus longtemps, le géant pétrolier Exxon Mobil, doit quitter l’indice fin août.

Le déclencheur du changement est la division des actions d’Apple, comme l’a annoncé lundi soir le fournisseur d’indices S&P. En conséquence, la pondération du groupe iPhone dans le Dow Jones diminue. Par conséquent, une autre valeur technologique doit combler l’écart: l’expert logiciel et rival de SAP Salesforce est le successeur. Enfin, l’indice vise à cartographier l’économie américaine, de plus en plus déterminée par les entreprises de la nouvelle économie.

Salesforce est un symbole de la forte croissance de l’industrie ces dernières années. Depuis les creux de la crise financière mondiale en 2008, le cours de l’action de la société a été multiplié par 40 environ. Le groupe le porte désormais en bourse à une valeur de près de 190 milliards de dollars US (160,59 milliards d’euros) et vaut ainsi une dizaine de milliards de plus qu’Exxon Mobil. Le cours de l’action du géant pétrolier a presque diminué de moitié depuis fin 2008.

Le changement du Dow Jones sera mis en œuvre le 31 août avant le début de la négociation. Ensuite, la société pharmaceutique Pfizer et la société de défense et d’aviation récemment fusionnée Raytheon Technologies devront céder la place. Le groupe de biotechnologie Amgen et le conglomérat Honeywell vont progresser.

Trop d’emphase sur l’industrie classique

Le fractionnement des actions d’Apple aura également lieu le 31 août. Les actionnaires du groupe en reçoivent trois de plus pour chaque papier. Avec une telle démarche, les entreprises veulent à nouveau rendre leurs actions moins chères après de fortes hausses de prix. Les petits investisseurs, en particulier, évitent les actions qui coûtent plusieurs centaines de dollars ou d’euros chacune. Après une augmentation de plus de 70% au cours de l’année seulement, le prix d’Apple dépasse désormais la barre des 500 dollars. La scission divisera le parcours en quatre. Plus récemment, Apple a réparti sa valeur sur plus d’actions en émettant du papier supplémentaire en 2014. La valeur marchande de l’entreprise avait récemment dépassé la barre des 2 billions de dollars.

Lors du calcul du Dow Jones Industrial, cependant, les cours des actions jouent le rôle le plus important – la capitalisation boursière n’est pas importante. Et avec la division des actions d’Apple, le prix baissera à mesure que la valeur de l’entreprise sera répartie sur plus de papiers. Cela réduirait également l’importance de l’industrie technologique, raison pour laquelle le fournisseur d’indices S&P a maintenant apporté des améliorations.

L’importance du boom technologique actuel et les inconvénients de la surpondération de l’industrie classique pour les indices sont illustrés par les développements du Dow Jones et du baromètre de la valeur technologique Nasdaq 100. Alors que le Dow 2020 est encore légèrement dans le rouge, le Nasdaq 100 a le Corona -La crise a longtemps été cochée et a depuis longtemps atteint un niveau record avec un plus de 33% dans l’année en cours.