Extrapolations, la nouvelle série pour les amoureux de Black Mirror

Une nouvelle production d’anthologie de huit épisodes arrive sur le catalogue Apple TV+. Les détails.

© IMDbExtrapolations.

Depuis le 17 mars, AppleTV+ présentera une série intéressante pour ceux qui aiment les productions comme Miroir noir, Des années et des années et jusqu’à Contes de la boucle. Il s’agit de Extrapolationsune série anthologique qui regorgera de stars dans son casting, avec des personnages comme Meryl Streep ou Edward Norton.

Extrapolations diffusera les trois premiers épisodes en dix jours, puis une sortie hebdomadaire jusqu’à la fin des huit chapitres. C’est une production créée par Scott Z. Burns qui se concentrera sur le changement climatique et comment il nous affecte en tant que société et en tant qu’êtres humains.

Le synopsis met en évidence que « chaque histoire est différente, mais le combat pour notre avenir est universel ». Et c’est de cela qu’il s’agit Extrapolations, une fiction qui nous emmène quelques années dans le futur pour voir comment le changement climatique va nous affecter. En ce sens, contrairement à ce qui précède des années et des années et Miroir noirsera étayée par des données scientifiques réelles.

D’une durée moyenne d’une heure, les épisodes auront des acteurs comme Matthieu Rys (Les Américains), Heather Graham (Austin Powers : L’espion qui m’a baisé), Tahar Rahim (Le mauritanien), Sienna Miller (gâteau de couche), Kit Harington (Game of Thrones), Gemma Chan (fous riches asiatiques), Marion Cotillard (Le chevalier noir se lève), Toby Maguire (homme araignée) et Eiza González (Bébé conducteur)entre autres.

+Qui est Scott Z. Burns, le cinéaste derrière Extrapolations

Extrapolations a été annoncé en 2020 et a été tourné entre octobre 2021 et le début de l’année dernière. Il a toujours attiré l’attention pour son casting étoilé mais aussi pour son showrunner, Scott Z. Burns. Le réalisateur est connu pour avoir réalisé contagion, un film qui a su très bien anticiper comment nous fonctionnerions face à une pandémie, comme le coronavirus. Vous pouvez le voir dans Première vidéo.

