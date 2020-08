Extrait “The Outpost” avec Scott Eastwood et Orlando Bloom

29.08.2020 à 22h52

Une petite unité militaire américaine défend un avant-poste éloigné en Afghanistan contre une attaque majeure des talibans. La question semble désespérée.

“The Outpost – Survival is Everything” raconte l’histoire, basée sur des événements réels, de 54 soldats américains perdus face à une force supérieure des talibans dans l’arrière-pays afghan. La “bataille de Kamdesh” est toujours considérée comme l’un des affrontements les plus sanglants de la guerre en Afghanistan.

12 heures perdues

Et cela a été l’un des exemples les plus terrifiants d’échec militaire de l’histoire des États-Unis. Pour les défenseurs désespérés du Camp Keating, il n’y a qu’une seule mission au cours des douze heures de bataille: la survie est tout!

Le 3 octobre 2009, quelques jours avant l’abandon officiel du Camp Keating, il s’agit de l’une des escarmouches les plus sanglantes du conflit en Afghanistan. Entourés de plusieurs centaines de talibans lourdement armés et sans aucun soutien, les 54 Américains luttent pendant douze heures dans une bataille perdue pour la simple survie …

Aussi intéressant:

Grande distribution pour “The Outpost”

L’ensemble puissant est dirigé par Scott Eastwood (“Fast & Furious 8”, “Pacific Rim 2”), Caleb Landry Jones (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) et Orlando Bloom (“The Pirates of the Caribbean” series, ” Trilogie du Seigneur des Anneaux, «Le Hobbit»).

Le réalisateur Rod Lurie dirige le drame de guerre acclamé par la critique basé sur le livre de non-fiction de 2012 “The Outpost: An Untold Story of American Valor” du présentateur et journaliste de CNN Jake Tapper.

Rod Lurie pense qu’il est le bon choix

Rod Lurie («Straw Dogs») était le réalisateur idéal pour porter cette histoire au grand écran. En tant que diplômé de l’Académie militaire des États-Unis et de son service ultérieur dans l’armée américaine, Lurie avait l’expérience appropriée et la compréhension nécessaire du stress psychologique et psychologique auquel les soldats sont exposés pendant les missions de guerre. «Je n’avais jamais fait de film de guerre auparavant. Ainsi, quand on m’a présenté l’histoire de l’une des escarmouches les plus importantes et les plus importantes du conflit en Afghanistan, j’ai immédiatement accepté », dit Lurie. «Je n’ai pas été le premier directeur à avoir offert le poste, mais je pense que j’étais définitivement le bon choix. Mon expérience militaire est une partie très importante de moi, une partie importante de ma personnalité. “

“Jeunes hommes normaux”

Il a ajouté: «Ce qui m’a particulièrement attiré dans ce projet, c’est qu’il ne s’agissait pas des Navy Seals ou des Army Rangers. Il ne s’agit pas de soldats d’élite coriaces, mais de jeunes hommes normaux qui n’ont subi aucune formation particulière. Ils n’étaient pas la bonne unité pour un tel combat et pourtant ils l’ont combattu avec la même persévérance et le même courage qu’une unité spéciale entraînée pendant de nombreuses années. “

Anciens combattants américains en tant que conseillers

Lurie a travaillé avec soin et attention aux détails sur ce projet de cœur. Il était en contact étroit avec des vétérans américains, y compris ceux actuellement en poste au Camp Keating, afin de diriger le film avec autant de force et de sincérité que possible. De plus, il a opté très tôt pour de longues séquences sans coupures afin de rendre l’intensité de l’action aussi authentiquement que visuellement vivante.

Il ouvrira en salles le 17 septembre.