Extraction 3 est déjà dans le viseur de Chris Hemsworth : « I Love This World »

La star de l’action Chris Hemsworth reviendra bientôt en tant que mercenaire des opérations noires Tyler Rake dans la suite très attendue de Netflix, Extraction 2. Mais, alors que combattre des méchants sans fin, filmer des séquences d’action en une seule prise et même être incendié semble exténuant pour Hemsworth, l’acteur Marvel est plus que prêt à revenir pour Extraction 3.





« J’adore. J’adore jouer le personnage. J’adore ce monde. J’adore avoir quelque chose d’autre en dehors de Marvel qui a un peu suivi, quelque chose de plus dans le monde réel. Honnêtement, j’ai l’impression que nous avons fait un meilleur film que le premier. C’est rare dans le monde de la franchise. Nous serions négligents de ne pas en avoir un autre. «

S’adressant à Total Film, Hemsworth a déclaré qu’il avait hâte de revenir pour en savoir plus et de réaliser ce qui sera certainement une autre extraction pleine d’action. Faisant la promotion de la suite, qu’il appelle mieux que la première sortie record, Hemsworth semble certainement ravi de diriger une autre franchise en dehors du MCU. Hemsworth n’est pas le seul à avoir Extraction 3 dans son réticule. L’ancien cascadeur devenu réalisateur Sam Hargrave est également ravi de ramener Tyler Rake pour de nouvelles aventures. Et a déjà une idée sur la façon de le faire…

« Il y a tellement de place pour que cette franchise se développe et des endroits où elle peut aller. Je suis ravi de ce que pourrait être cette prochaine aventure pour Tyler Rake. Nous verrons comment celle-ci se comportera. Nous verrons comment les gens se sentent et Et si le monde a envie d’une autre aventure de Tyler Rake, je pense que ce serait quelque chose que je serais intéressé à voir à l’écran. Il sourit. « J’ai une idée, mais je ne la dévoilerai pas ici… »

Extraction 2 devrait débarquer sur Netflix le mois prochain

Sorti en 2020, le premier Extraction présente Thor : Amour et tonnerre star Chris Hemsworth en tant qu’ancien opérateur SASR devenu mercenaire des opérations noires, Tyler Rake, un homme qui n’a rien à perdre qui a une chance de rachat lorsqu’il est embauché pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné. Tout comme son héros central, Extraction s’est avéré assez imparable lui-même, devenant rapidement un succès majeur pour Netflix et se frayant un chemin vers le haut du classement des téléspectateurs en tant que film original le plus regardé de l’histoire de Netflix (à l’époque).

Basé sur le roman graphique ‘Ciudad‘ par Ande Parks, Extraction 2 reprend avec le héros d’action imparable de Hemsworth, Tyler Rake, après avoir été présumé mort dans le premier film. La suite voit Rake revenir à ce qu’il fait de mieux – entreprendre des missions apparemment impossibles pour sauver quelqu’un – et est chargé cette fois-ci d’une autre mission mortelle : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus.

Extraction 2 trouve Hemsworth réuni avec le réalisateur Sam Hargrave. Avengers : Fin de partie AGBO des réalisateurs Joe et Anthony Russo produira le projet, Joe Russo ayant à nouveau écrit le scénario. Le casting comprend Golshifteh Farahani, qui reprend son rôle du premier Extractionavec des personnalités comme Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Jafaridze, Daniel Bernhardt, Tornike Gogrichiani, Levan Saginashvili et George Lasha devraient également figurer aux côtés de Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake.

Extraction 2 devrait être publié par Netflix le 16 juin 2023.