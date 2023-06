Extraction 3 annoncée par Chris Hemsworth

Destock Meubles Canapé rapido 3 places convertible CHRIS tissu chocolat

Meuble style : Moderne. Revêtement : Tissu coloris chocolat, 100% polyester. Structure : Peuplier massif et bois divers recouverts de mousse et de maille nylon. Sommier électro-soudé. Suspensions : Sangles élastiques. Matelas : Mousse polyuréthane haute résilience 30Kg/m3, plate-bande et plateau piqué, coutil Stretch. Assise : Mousse polyuréthane 30kg/m3 recouverte de ouate polyester 240g/m2. Dossier : Mousse polyuréthane 21kg/m3 recouverte de ouate polyester 240g/m2. Descriptif : Canapé convertible rapido 3 places tissu chocolat, coussins d'assise déhoussables, un coffre à oreillers dans le dossier. Livré avec 2 coussins assortis au canapé. Le système rapido permet de transformer votre canapé en véritable lit en quelques secondes et sans aucun effort, pour un couchage quotidien. En effet, les coussins d'assise et de dossier ne se retirent pas et vos draps restent en place pour vous offrir confort, simplicité et gain de place. Pieds en plastique 6cm de hauteur. Hauteur d'assise : 45cm. Profondeur d'assise : 58cm. Dimensions couchage : 140*190 (L*P). Longueur déplié : 220cm. Dimensions : 202*85*98 (L*H*P). Fabrication Italienne.