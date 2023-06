Extraction 2 Reviews loue principalement la suite d’action, fait ses débuts à 78% sur les tomates pourries

Réservoir d'eau goutte à goutte pour tuteur tomate (les 3)

Simplifiez l'arrosage de vos tomates avec ces réservoirs d'eau goutte à goutte qui ont la particularité de pouvoir recevoir en leur centre un tuteur tomates carré de 26 mm traversant la réserve. Ce lot de trois réservoirs d'eau en plastique recyclé, à débit réglable et d'une contenance de 2 litres , permet un arrosage en douceur aux pieds de vos plants de tomates durant 3 à 4 jours. Pratique, solide et de fabrication française ! Economisez de l'eau avec le réservoir d'eau pour tuteur tomate ! Afin de faciliter l’arrosage de votre jardin et notamment vos plants de tomates, nous vous proposons un réservoir d’eau goutte à goutte spécialement conçu pour tuteur à tomates. En plastique recyclé , ce réservoir d’eau permet de réaliser un arrosage précis et autonome de votre potager. Pour améliorer le rendement de votre potager, n’hésitez donc pas à opter pour le lot de 3 réservoirs d’eau goutte à goutte. Une installation pour répondre aux besoins en eau de vos tomates Avec ce réservoir d’eau, fini la corvée d’arrosage de vos tomates ! En effet, ces réservoirs goutte à goutte en plastique recyclé peuvent contenir jusqu’à 2 litres et ont la particularité de pouvoir recevoir en leur centre un tuteur carré de 26 mm traversant la réserve. Afin de réaliser un arrosage précis et suffisant pour vos plants, la réserve d’eau est constituée de trois perçages permettant de réguler parfaitement l'arrosage selon les besoins de vos tomates : 1 goutte à goutte, réglable à l'aide d'une vis, et 2 bouchons amovibles latéraux. Un réservoir d’eau de qualité pour un arrosage autonome Ce réservoir offre une autonomie d'arrosage de 6 à 12 heures (le débit varie d'un filet d'eau à 12 heures de goutte à goutte) même en période de pleine chaleur. Cette installation pour votre jardin est de très bonne qualité grâce aux 3 pieds de 14 cm qui renforcent la stabilité de votre tuteur. Vous trouverez sur notre site des tuteurs carrés adaptés à cet arrosage goutte à goutte : piquets de tomates en bois (réf. 1098) et tuteurs à tomates en plastique vert sapin (réf. 1824) et tuteurs à tomates en plastique vert anis (réf. 2079). Vous pouvez bien sûr utiliser ces réservoirs d'eau goutte à goutte pour d'autres usages sans tuteur. Description technique du réservoir d'eau goutte à goutte : * Longueur de chaque réservoir : 26 cm * Hauteur totale : 24 cm * 3 pieds de 14 cm de hauteur * Hauteur du réservoir : 9 cm * Contenance : 2 litres * Vendus par 3 Les "+" Jardin et Saisons : + Tuteur intégré au centre +