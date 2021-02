Extend annonce la localisation en anglais du roman visuel de Bustafellows

Developer Extend a récemment organisé une émission spéciale mettant en vedette le Bustafellows roman visuel, qui a récemment célébré son premier anniversaire. Lors de l’émission, le développeur a annoncé une suite intitulée Bustafellows Saison 2, mais aussi une autre surprise. Le développeur travaillerait pour apporter le jeu aux anglophones.

L’émission est entrée dans les détails sur ce que la version anglaise comprendrait. La version anglaise serait d’abord traduite mais inclurait également l’audio japonais. Malheureusement, peu de choses ont été révélées lors de la diffusion, mais Extend a créé un article sur les projets futurs concernant la suite.

PQube a été annoncé comme le localisateur anglais du jeu. La société a depuis révélé qu’elle prévoyait de lancer le jeu en anglais sur PC via Steam et le Nintendo Changez l’année prochaine. Actuellement, les joueurs japonais peuvent jouer au jeu sur mobile et sur Nintendo Switch.

Bustafellows se déroule dans l’est des États-Unis dans une ville fictive appelée New Sieg. Les joueurs contrôlent Teuta (dont le nom peut être changé), un journaliste indépendant qui a le pouvoir de remonter le temps. Cependant, ces pouvoirs ont des limites. Teuta peut remonter le temps en utilisant le corps de quelqu’un d’autre. Même si elle sait ce qui va se passer, l’hôte temporaire ne le fait pas. Les indices qu’elle obtient deviendront utiles pour aider les autres à l’avenir.

Teuta écrit pour un journal local, qui a une longue histoire dans la ville. Le document couvre un large éventail de sujets, de la politique au divertissement. La colonne sérialisée de Teuta est diffusée tous les dimanches. Elle a une personnalité brillante et joyeuse.

L’histoire commence avec Teuta témoin de la mort d’un avocat véreux nommé Limbo. Elle remonte dans le temps pour tenter de le sauver. C’est à Teuta de découvrir comment percer les mystères pour sauver l’avocat.

Le jeu a un gameplay unique et interactif, mais à la base se trouve un résultat roman visuel. Les joueurs peuvent choisir parmi cinq centres d’intérêt amoureux. Une fois que les joueurs ont pris leur décision, ils peuvent débloquer l’histoire parallèle de ce personnage.

Les quatre autres personnages romantiques incluent Shu, un gros fumeur et un tueur à gages, qui est chargé de tuer d’autres tueurs à gages. Helvetica est un chirurgien plasticien spécialisé dans le changement d’apparence. Mozu est le chef du service d’autopsie et travaille avec la police locale. Pendant ce temps, Scarecrow est un boss underground autoproclamé.

Bustafellows fait ses débuts en anglais sur PC et Nintendo Switch en 2021.