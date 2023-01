Express est revenu à Lionsgate + avec une adrénaline sombre et une Maggie Civantos incomparable

in

pas de spoilers

La deuxième saison de Exprimer est maintenant disponible sur Lionsgate + et nous vous dirons pourquoi vous ne devriez pas le manquer.

© Liongate +Maggie Civantos dans Express

Souvent, capturer les peurs que l’on vit sur le petit écran n’est pas facile, mais porte des lions + Il y est parvenu avec sa célèbre série espagnole, Exprimer. La bande dessinée, sortie mi-2022 et conçue en pleine pandémie, est un dur reflet de la façon dont la peur nous paralyse ou nous pousse à prendre des décisions hâtives. Avec l’enlèvement comme intrigue principale, cette histoire est pleine d’adrénaline, d’action et de beaucoup de drame.

Incontestablement un succès sans précédent qui porte des lions + a décidé de continuer à exploser avec une deuxième saison. Les nouveaux épisodes de Exprimer Ils sont déjà disponibles sur la plateforme et dépassent largement le premier volet. Une fois de plus Maggie Civantos se met dans la peau de Barbarale psychologue criminel qui, après avoir été kidnappé, rejoint le groupe Express pour résoudre rapidement et efficacement des cas de ce type.

Bien que, dans cette deuxième saison, Barbara découvre des secrets auxquels elle ne s’attendait pas : les enlèvements qu’elle doit résoudre ne sont que la pointe de l’iceberg d’un sombre système de corruption de, justement, l’entreprise qui l’emploie : Zentral Risk. Même si tout n’est pas perdu pour la protagoniste, qui se concentre sur sa nouvelle relation et l’arrivée d’un nouveau membre de l’équipe : Asia.

C’est pourquoi maintenant les nouveaux chapitres montrent une lutte interne de Barbara qui est parfaitement interprétée par Maggie Civantos. L’actrice, dans cette édition, joue avec la combinaison de la peur de l’enlèvement de sa fille, la recherche de vengeance et l’adrénaline d’un moment comme celui-ci. Et c’est ce qui montre qu’elle est parfaitement qualifiée pour un rôle de ce type malgré toutes les adversités auxquelles elle a dû faire face.

En tout cas, il convient de noter que le travail de Civantos dans Exprimer elle est aussi magnifiquement accompagnée par l’équipe qui l’entoure et l’arrivée de Laura Laprida dans la série. L’interprète argentin donne vie à Asia, un personnage qui révolutionne l’équipe non seulement par sa personnalité, mais aussi par son don quelque peu orageux mais qui finit par en faire l’une des plus efficaces.

Mais, au-delà de ce qui concerne les performances, s’il y a quelque chose que vous avez Exprimer en sa faveur est le niveau d’adrénaline qu’il a, c’est la meilleure formule pour attraper les spectateurs. C’est ça, il s’agit de ces productions dont on ne peut pas se détacher du début à la fin, surtout quand chaque épisode se termine.

Eh bien, les traumatismes et les obsessions de Barbara sont la représentation d’un monde agité dans lequel, malheureusement, nous nous retrouvons : des enlèvements et une peur qui nous fait explorer le vortex de la vie. Sans aucun doute une histoire captivante et passionnante qui, comme si cela ne suffisait pas, a encore beaucoup à offrir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?