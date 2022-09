Expo D23 : Hamster & Gretel : tout ce que vous devez savoir

Lors de l’exposition D23 de cette année, des émissions, des films et des jeux qui s’inscrivent sous l’égide de Disney se sont réunis pour célébrer et annoncer certains des projets les plus récents dans le monde de Disney. Disney Channel a façonné l’enfance des enfants du monde entier. Des films d’animation et des courts métrages accrocheurs aux émissions de télévision et aux dessins animés qui permettront aux enfants de se connecter chaque semaine pour de nouveaux épisodes, Disney Channel continue de diffuser des émissions qui définissent les générations. Certains créateurs ont consolidé leur statut d’icône en développant certaines des émissions les plus mémorables de l’histoire de Disney Channel. Pour le nouveau spectacle animé Hamster et GretelDan Povenmire l’a encore fait.

Povenmire est co-créateur de l’émission Disney Channel Phineas et Ferb. Donc, si vous étiez ravi de passer les 104 jours de vacances d’été avec la paire de frères ambitieux jusqu’à ce que l’école arrive juste pour y mettre fin, alors vous devez vérifier Hamster et Gretel! Le premier jour de l’événement d’un week-end, Hamster et Gretel a organisé un panel avec le créateur Dan Povenmire et des membres de la distribution alors qu’ils parlaient de ce nouveau projet passionnant. Voici tout ce que vous devez savoir sur Hamster et Gretel.





De quoi s’agit-il?

Hamster et Gretel suit une jeune fille nommée Gretel et son hamster de compagnie après avoir acquis des super pouvoirs de certains extraterrestres. Eh bien, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité et pour une jeune fille comme Gretel, elle va avoir besoin de ses propres conseils.

Heureusement que son frère Kevin est là pour aider ! Cette équipe de frères et sœurs et leur hamster de compagnie combattent certains des méchants les plus ridicules (de la meilleure façon) qu’un cerveau puisse inventer afin de protéger leur ville. Nous avons de l’action, de la famille et des super pouvoirs ! Que pourriez-vous demander de plus? Si vous cherchez à regarder cette toute nouvelle émission, des épisodes sont actuellement diffusés sur Disney Channel !

Un casting à retenir

Comme exploré dans le panel D23, le casting de cette émission était une priorité absolue pour Povenmire. Les choix faits pour ces personnages ajoutent une couche supplémentaire à la raison pour laquelle ce spectacle est destiné à être un succès. Pour commencer, Povenmire en fait une affaire de famille, en jetant son véritable enfant, Meli Povenmire, dans le rôle de Gretel. Nous avons également le jeune acteur Michael Cimino dans le rôle de Kevin, l’incomparable icône de la culture pop Joey King dans le rôle de Fred, la mégastar de YouTube Liza Koshy dans le rôle de Veronica Hill et même Alyson Stoner de Disney Channel dans le rôle de Lauren.

Si cela ne suffisait pas, Choses étranges la star Priah Ferguson joue le personnage de Bailey ! Bien que bon nombre de ces acteurs aient été absents du panel D23, leur présence s’est définitivement fait sentir et ils ont été vivement félicités par leurs coéquipiers et Povenmire lui-même. Vous pouvez voir ces stars en action en regardant un clip exclusif de D23 Expo ici !

Pourquoi devriez-vous être excité

Qu’il s’agisse du style d’animation ou de la dynamique fraternelle réconfortante entre Kevin et Gretel, cette émission capture tout le plaisir charismatique que chaque émission de Disney Channel devrait avoir, et plus encore. Dan Povenmire n’a définitivement pas perdu la main. À l’Expo D23 cette année, les acteurs ont parlé de l’émission et de la manière dont elle continue de faire pression pour plus de diversité et d’inclusion dans le divertissement. Carolina Ravassa, qui joue le personnage de Carolina, une maman latina dans la série, et l’actrice vénézuélienne Karina Moreno, qui joue une méchante très intéressante dans l’histoire, parlent en termes élogieux de la nécessité d’amener ces divers personnages à l’écran pour la télévision pour enfants. En outre, Povenmire décrit les étapes monumentales que l’industrie a franchies dans sa capacité à dépeindre un jeune personnage féminin participant à des séquences d’action intenses, bien qu’animées.

De l’éthique derrière la narration ainsi que du génie de Povenmire impliqué dans sa création, Hamster et Gretel est le spectacle pour enfants à surveiller.