Explosionade DX lance sur consoles le 18 mars

Le développeur Super Soul et l’éditeur Mommy’s Best Games propose un jeu de tir d’action mech passionnant sur le thème rétro. Explosionade DX se lance sur consoles le 18 mars et apporte toute son action explosive à un nouveau public de fans. Cette torsion unique des jeux mécaniques en 2D va choquer et surprendre le public alors qu’il se fraye un chemin à travers une aventure unique.

Le titre est une version révisée de l’original Explosionade, qui a été publié le Vapeur. La version DX comprend 60 niveaux rééquilibrés, des fonctionnalités en ligne, de l’art 4k et plus encore, le tout dans le but d’améliorer le mélange unique de folie de ce jeu. Profitez de l’action coopérative à 2 jeux et du bouclier à bulles rebondissant révolutionnaire apparu dans le titre original.

L’histoire de Explosionade DX suit les aventures du premier lieutenant Terry Atticus. Les amis de ce soldat foutu prennent d’assaut la forteresse Horronym pour une mission unique, mais le colonel Bouche le confie à la garde du dépôt de ravitaillement. Plutôt que de suivre les ordres, Terry ouvre le dépôt et trouve un prototype de méca.

Naturellement, Terry décide de lui donner un tour et l’emmène dans l’égout uniquement pour trouver une invasion secondaire à venir pour la base. C’est maintenant à Terry de combattre la horde d’ennemis dans les égouts et de sauver son armée d’une défaite époustouflante.

Voyagez à travers les forteresses souterraines et affrontez des extraterrestres bipèdes à travers 60 niveaux. Les joueurs sont armés de MegaNades rechargeables, qui peuvent déchirer des environnements destructibles dans une action de mitrailleuse glorieuse. Pour les défenses, le mech est livré avec le Bubble Shield, qui peut bloquer les attaques puis rebondir dans la pièce, écrasant les ennemis.

Amenez un deuxième joueur pour le mode coop du jeu et partagez la gloire de cette expérience de meurtre extraterrestre. Le titre est livré avec plusieurs modes de difficulté et des commandes de vitesse de jeu afin que les joueurs puissent s’ajuster au besoin pour trouver le meilleur défi dans ce titre.

Le jeu est entièrement dessiné à la main avec des animations fluides et des effets de pixels étonnants. Profitez de la résolution 4k remasterisée avec 60 ips d’action dans cette aventure 2D.

L’édition Deluxe comprend le jeu de base mais ajoute de nouveaux ennemis, niveaux, fonctionnalités et même un classement pour certaines actions semi-compétitives.

Ce titre n’est pas conçu pour un public plus jeune, mais est idéal pour les joueurs âgés de 15 ans et plus en moyenne. L’action est caricaturale, l’aventure explosive et le thème général est comique alors que les joueurs entreprennent un voyage épique de destruction.

Explosionade DX se lance sur PS5, PS4, Xbox Un et Nintendo Changez à partir du 18 mars.