Explosion de Beyrouth : Pour la Maison Blanche cela ressemble plus à une attaque qu’autre chose

Le président Donald Trump a déclaré que les généraux de l’armée américaine lui ont dit qu’ils “semblent voir” dans cette explosion massive qui a secoué Beyrouth mardi, tuant au moins 70 personnes, une “terrible attaque” probablement causée par une bombe.

On a demandé à M. Trump pourquoi il a qualifié cette attaque d’attentat et non d’accident, d’autant plus que les responsables libanais affirment ne pas avoir déterminé la cause de l’explosion. Il l’a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche : “Il semblerait que ce soit en se basant sur l’explosion. J’ai rencontré certains de nos grands généraux et ils semblent penser que c’est le cas. Ce n’était pas un – une sorte d’explosion d’une bombe de fabrication artisanale. … Ils semblent penser qu’il s’agissait d’une attaque. C’était une sorte de bombe, oui.”

La thèse de l’accident évoquée

M. Trump a présenté ses condoléances aux victimes et a déclaré que les États-Unis étaient prêts à aider le Liban. “Cela ressemble à une terrible attaque”, a-t-il dit.

Un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter l’affaire mardi soir, renvoyant les questions à la Maison Blanche. L’explosion a aplati une grande partie d’un port et a endommagé des bâtiments dans la capitale, envoyant un champignon atomique géant dans le ciel. En plus de ceux qui sont morts, plus de 3 000 autres personnes ont été blessées, avec des corps enterrés dans les décombres, ont déclaré les responsables.

La cause de l’explosion n’a pas été immédiatement connue, mais les premiers rapports ont suggéré qu’un incendie avait fait exploser un entrepôt dans le port. Abbas Ibrahim, chef de la Sûreté générale libanaise, a déclaré que l’explosion pourrait avoir été causée par du matériel hautement explosif qui a été confisqué d’un navire il y a quelque temps et stocké dans le port. La chaîne de télévision locale LBC a déclaré qu’il s’agissait de nitrate d’ammonium.

Des témoins ont rapporté avoir vu un étrange nuage orange comme celui qui apparaît lorsque du dioxyde d’azote gazeux toxique est libéré après une explosion impliquant des nitrates.



La conférence de presse de Donald Trump