Explorez une aventure d’exploration unique lors du lancement de la lumière du soleil le 15 janvier 2021

Krillbite Studios a un nouveau titre destiné à Vapeur titré Lumière du soleil. Ce jeu unique prévoit de sortir le 15 janvier 2021 et est la suite indirecte de leur titre 2013 Le plan. Entrez dans une réalité créée avec amour depuis un studio norvégien primé qui inspire et stimule l’imagination en utilisant l’art d’Edvard Munch.

Les joueurs sont emmenés dans une magnifique forêt atmosphérique où ils doivent explorer leur environnement à la première personne. Regardez l’histoire se dérouler autour de vous et suivez la direction de la voix off alors que vous voyagez à travers les arbres pour un voyage magique et plein de cœur. Il s’agit d’un titre court et doux qui offre une expérience unique en une bouchée.

Lumière du soleil invite les joueurs à parcourir un monde peint à la main. Explorez les doux chuchotements de l’arbre, dévoilez une histoire philosophiquement lourde et profitez d’une pause relaxante après des rencontres stressantes. C’est un titre vraiment unique et étrange destiné à éclairer plutôt qu’à défier et à se détendre plutôt qu’à divertir.

Le titre vient des créateurs de Parmi les dormeurs, Mosaïque, et Le plan. C’est un voyage dans une forêt inconnue remplie de musique unique, d’arbres parlants et d’une atmosphère apaisante et surréaliste.

Les visuels utilisés dans ce titre ont été peints à la main à l’aide d’une plume. Cela donne au monde entier un environnement de peinture tridimensionnel unique qui enchante constamment les fans et les pousse plus profondément dans l’inconnu.

Quant à la musique, c’est une pièce d’une beauté envoûtante composée par Tchaïkovski et enregistrée au palais de l’archevêque de Trondheim, en Norvège. Il est chanté par la chorale primée Kammerkoret Aurum, et le reste du personnel vocal est rempli de multiples continents et cultures créant un mélange unique de voix.

C’est une histoire méditative et engageante qui aidera à calmer les nerfs, à faire avancer les joueurs et à les faire revenir de temps en temps. Bien qu’il s’agisse d’un titre plus lent et d’un jeu plus court que prévu, les développeurs espèrent que sa taille pourra l’adapter au calendrier de n’importe quel joueur en tant qu’expérience de session unique qui les accompagnera tout au long de la vie.

Cela vaut la peine d’examiner les autres titres du développeur. Ils sont tous conçus comme des expériences bouchées qui peuvent réveiller les fans pour une expérience unique et passionnante à chaque tournant.

En ce qui concerne le public, ce jeu convient parfaitement aux joueurs de tous âges. Il n’y a rien là-dedans qui le rendrait inapproprié pour n’importe quel membre du public, mais il est sûr d’être plus apprécié par ceux qui ont un intérêt plus artistique.

Lumière du soleil devrait sortir le 14 janvier 2021.